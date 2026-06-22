Gobierno prepara licitación internacional de 1,500 MW de energía con gas natural

Tegucigalpa, Honduras.- Las instituciones públicas vinculadas al sector eléctrico de Honduras afinan la licitación pública internacional de 1,500 megavatios de potencia firme. El objetivo es lanzarla en el primer semestre de 2026. No obstante, un informe oficial al que tuvo acceso EL HERALDO revela que el propósito de la licitación será aumentar la capacidad de energía y potencia firme a partir de una matriz energética diversificada, sostenible, económica y ambientalmente amigable. En ese sentido, el Gobierno de Honduras considera “licitar 1,500 MW (megavatios) de potencia firme con tecnologías no contaminantes a base de Gas Natural Licuado (GNL)”.

Sostiene que la capacidad instalada de generación en plantas es de 3,400 megavatios, de los que sólo un 54% son de potencia firme, insuficientes para mantener la demanda energética del país. “El sistema necesita 1,600 MW adicionales de potencia firme para los próximos 10 años”, subraya el documento oficial. Señala que la energía de hidrocarburos es excesivamente cara; la matriz de generación eléctrica continúa siendo cara, no está lo suficientemente diversificada y no mantiene estable las

redes de transmisión y de

distribución. Además, se contempla la construcción de una planta de procesamiento y almacenaje de Gas Natural Licuado, mediante una Asociación Público Privada (APP), en alguna de las bahías más adecuadas de los puertos marítimos del país.