EE UU se suma al apoyo de las reformas en el sector eléctrico de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- No solo organizaciones de la sociedad civil del país han acuerpado las reformas eléctricas, sino también entidades multilaterales y ahora se suman el gobierno de Estados Unidos de América, a través del Departamento de Asuntos Económicos del Estado.

En ese sentido, la división del Departamento de Estado de la nación del norte de América publicó en su cuenta de X que “Estados Unidos celebra los esfuerzos del gobierno de Asfura (Nasry) para impulsar reformas en el sector energético que fomenten la inversión en Honduras”.

“Estas reformas contribuirán a generar nuevas oportunidades para la inversión estadounidense en energía, impulsando el crecimiento económico y mejorando la seguridad y la asequibilidad energética”, añade el mensaje.

Una de las primeras instituciones en apoyar los cambios en normativas vigentes para escindir y transformar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) fue el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que a través de un comunicado, planteó observaciones a la iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo.

El brazo técnico-político del sector empresarial hondureño reconoció la necesidad de modernizar el marco regulatorio del sector eléctrico a través del proyecto de decreto que fue remitido al Congreso Nacional (CN).

Si bien la división de la estatal eléctrica en tres empresas no es nuevo, la iniciativa privada recomendó que debe ser acompañada de un plan financiero que capitalice a la subsidiaria de distribución e incluir mecanismos efectivos para reducir las pérdidas operativas.

Hace 72 horas, cuatro organismos internacionales de crédito emitieron su postura sobre las reformas eléctricas.

“Valoramos positivamente los esfuerzos del país orientados a fortalecer la institucionalidad y la regulación del sector, promoviendo decisiones técnicas y transparentes. Consideramos fundamental asegurar una operación eficiente del sistema eléctrico, con una gobernanza clara y responsable, así como impulsar un entorno que fomente nuevas inversiones y tecnologías”, destacó en un pronunciamiento, en conjunto, emitido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Además, se enfatiza que “estas acciones permitirán promover un sector más ordenado, moderno y transparente; diversificar la matriz energética, y fortalecer la seguridad y la estabilidad del suministro eléctrico en beneficio de hogares, empresas y la economía en su conjunto”.

La comisión de energía del Congreso Nacional socializó la iniciativa contentiva de reformas eléctricas con distintos actores y organizaciones, previo a la elaboración del dictamen final.

En la sesión ordinaria del martes pasado se leyó en primer debate el contenido de este conjunto de enmiendas.

EL HERALDO informó que en el literal D del artículo 2 concerniente a la protección de los activos de la ENEE establece que se declaran bienes de dominio público, inembargables, intransferibles e inalienables, de seguridad nacional y de interés social los predios, embalses, franjas de protección, instalaciones y zonas de influencia de las centrales hidroeléctricas propiedad del organismo autónomo.

En el articulado del dictamen, también, se garantiza la continuidad de las relaciones laborales, la tutela y plena vigencia de los derechos laborales individuales y colectivos de los empleados de la estatal, que suman a 2,000 trabajadores.

Desde 2007 el BM planteó la separación de la ENEE en tres unidades, es decir generación, transmisión y distribución.