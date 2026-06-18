EE UU se suma al apoyo de las reformas en el sector eléctrico de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- No solo organizaciones de la sociedad civil del país han acuerpado las reformas eléctricas, sino también entidades multilaterales y ahora se suman el gobierno de Estados Unidos de América, a través del Departamento de Asuntos Económicos del Estado.
En ese sentido, la división del Departamento de Estado de la nación del norte de América publicó en su cuenta de X que “Estados Unidos celebra los esfuerzos del gobierno de Asfura (Nasry) para impulsar reformas en el sector energético que fomenten la inversión en Honduras”.
“Estas reformas contribuirán a generar nuevas oportunidades para la inversión estadounidense en energía, impulsando el crecimiento económico y mejorando la seguridad y la asequibilidad energética”, añade el mensaje.
Una de las primeras instituciones en apoyar los cambios en normativas vigentes para escindir y transformar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) fue el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que a través de un comunicado, planteó observaciones a la iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo.
El brazo técnico-político del sector empresarial hondureño reconoció la necesidad de modernizar el marco regulatorio del sector eléctrico a través del proyecto de decreto que fue remitido al Congreso Nacional (CN).
Si bien la división de la estatal eléctrica en tres empresas no es nuevo, la iniciativa privada recomendó que debe ser acompañada de un plan financiero que capitalice a la subsidiaria de distribución e incluir mecanismos efectivos para reducir las pérdidas operativas.
Hace 72 horas, cuatro organismos internacionales de crédito emitieron su postura sobre las reformas eléctricas.
“Valoramos positivamente los esfuerzos del país orientados a fortalecer la institucionalidad y la regulación del sector, promoviendo decisiones técnicas y transparentes. Consideramos fundamental asegurar una operación eficiente del sistema eléctrico, con una gobernanza clara y responsable, así como impulsar un entorno que fomente nuevas inversiones y tecnologías”, destacó en un pronunciamiento, en conjunto, emitido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Además, se enfatiza que “estas acciones permitirán promover un sector más ordenado, moderno y transparente; diversificar la matriz energética, y fortalecer la seguridad y la estabilidad del suministro eléctrico en beneficio de hogares, empresas y la economía en su conjunto”.
La comisión de energía del Congreso Nacional socializó la iniciativa contentiva de reformas eléctricas con distintos actores y organizaciones, previo a la elaboración del dictamen final.
En la sesión ordinaria del martes pasado se leyó en primer debate el contenido de este conjunto de enmiendas.
EL HERALDO informó que en el literal D del artículo 2 concerniente a la protección de los activos de la ENEE establece que se declaran bienes de dominio público, inembargables, intransferibles e inalienables, de seguridad nacional y de interés social los predios, embalses, franjas de protección, instalaciones y zonas de influencia de las centrales hidroeléctricas propiedad del organismo autónomo.
En el articulado del dictamen, también, se garantiza la continuidad de las relaciones laborales, la tutela y plena vigencia de los derechos laborales individuales y colectivos de los empleados de la estatal, que suman a 2,000 trabajadores.
Desde 2007 el BM planteó la separación de la ENEE en tres unidades, es decir generación, transmisión y distribución.
Comité y unidad
Todo el proceso de escisión de la estatal estará a cargo de un comité y unidad específica que serán creadas.
Como una instancia temporal de coordinación superior, seguimiento estratégico y resolución de asuntos interinstitucionales vinculados con la implementación de las reformas eléctricas surgirá el Comité de Conducción de la Reforma del Subsector Eléctrico bajo la coordinación de la Secretaría de la Presidencia, de conformidad al artículo 10 del dictamen al que tuvo acceso EL HERALDO.
Por funcionarios de la Secretaría de Energía (Sen), Secretaría de Finanzas (Sefin), Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y de la misma ENEE estará integrado este comité que asegurará la ejecución ordenada, oportuna y coherente de la hoja de ruta para llevar a cabo el paquete de reformas en el sector eléctrico.
“Este comité debe dentro de los 120 días siguientes a la vigencia del presente decreto elaborar los estatutos y reglamentos que rijan la gobernanza en cada una de las empresas subsidiarias creadas, quienes la integran y demás aspectos para el funcionamiento de las mismas”, se indica en la disposición.
Mientras que la Unidad Técnica de Implementación y Seguimiento de la Reforma del Subsector Eléctrico brindará apoyo técnico, coordinación operativa, monitoreo, alerta temprana y preparación de insumos para la toma de decisiones por los órganos competentes.
“La Unidad Técnica elaborará y mantendrá actualizada una hoja de ruta integral de implementación de la reforma, con identificación de hitos, responsables institucionales, plazos, riesgos, medidas de mitigación, impacto fiscal cuando corresponda, estado de avance y decisiones pendientes”, especifica el inciso C del artículo 10.
Precisa que esa hoja de ruta será aprobada por el Comité de Conducción y servirá como instrumento de seguimiento de la ejecución del decreto que una vez aprobado por los diputados del Congreso se convertirá en ley al promulgarse en el diario oficial La Gaceta.
A hitos o acontecimientos vinculados con la transformación y escisión de la ENEE, el Operador del Sistema y del Mercado (OSM) —que vendrá a sustituir al Centro Nacional de Despacho (CND)— y las demás medidas necesarias dará seguimiento la instancia en mención.
“La Unidad Técnica podrá emitir informes, recomendaciones, alertas tempranas, tableros de avance y propuestas de medidas correctivas, que constituirán insumos técnicos para la toma de decisiones por los órganos competentes. Cuando identifique retrasos, riesgos críticos, incumplimientos de hitos o conflictos interinstitucionales que puedan afectar la implementación de la reforma, la Unidad Técnica los elevará al Comité de Conducción para su consideración y eventual adopción de las medidas que correspondan dentro del ámbito de competencia de cada institución”, detalla la disposición.
En el caso del financiamiento de ambas instancias se hará mediante el presupuesto asignado a la Secretaría de la Presidencia, sin perjuicio de la cooperación técnica o financiera que pueda gestionarse.
Una vez cumplida la hoja de ruta integral de las reformas eléctricas se extinguirán el Comité de Conducción y la Unidad Técnica.
Consensos
En la reunión legislativa del 17 de mayo se tenía previsto que el dictamen de las reformas eléctricas se retomaría en segundo debate, sin embargo, no hay consensos con algunos congresistas del Partido Liberal.
La bancada de Libertad y Refundación (Libre) rechaza las reformas al catalogarlas como un mecanismo para privatizar a la institución responsable de la producción, transmisión, distribución y comercialización de energía en el país.
Aunque solo se requieren 65 votos para la aprobación del dictamen se busca un apoyo mayoritario que involucre a las dos principales fuerzas políticas en el órgano unicameral.
El presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, informó a EL HERALDO que en un término de 12 días volverá a convocar a sesiones, específicamente entre finales de junio e inicios de julio próximo para reagendar las reformas eléctricas y darle el trámite legislativo correspondiente sin dispensa de debates.
El CN entró a receso, pero la convocatoria a sesiones queda abierta, por lo que los diputados deberán de atender cualquier llamado de la junta directiva.
Zambrano aseguró que no agendaría una temática que vendría a privatizar la ENEE como alega la oposición política que ha promovido una campaña que mantiene confrontado con el oficialismo.
Las reformas tienen como objetivo el rescate del sector eléctrico.