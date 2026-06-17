Tres empresas subsidiarias: ¿cómo funcionará la ENEE si el proyecto se convierte en ley?

El pasado 16 de junio en el Congreso Nacional se avanazó con el primer debate de las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica que reorganizan la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en tres áreas: generación, transmisión y distribución.
Sin embargo, la iniciativa aún sigue en trámite y requiere 65 votos favorables para convertirse en ley. ¿Cómo funcionaría la estatal eléctrica si se aprueban las reformas?
De aprobarse las reformas, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica dejará de funcionar como un único monopolio y pasará a estar dividida en tres empresas subsidiarias: generación, transmisión y distribución. La ENEE matriz se convertirá en un ente tenedor de acciones y custodio del patrimonio estatal.
Las nuevas entidades, enfocadas cada una en una función específica, podrán implementar estrategias dirigidas a frenar pérdidas técnicas y no técnicas, como el hurto de energía, que genera millonarias pérdidas a la ENEE. Pero, ¿existen riesgos con esta división de generación, transmisión y distribución?
Desde el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) sostienen que el proyecto "no contempla, desde una perspectiva jurídica, la venta de los activos de la ENEE ni su transferencia patrimonial directa a manos privadas".
El Fosdeh reconoce que el gobierno busca reorganizar la empresa estatal, pero también advierte que la reforma podría abrir la puerta a una "privatización funcional" mediante la delegación de actividades estratégicas a operadores privados.
Asimismo, alerta que el proyecto incorpora elementos que podrían interpretarse como una forma de "privatización funcional o concesional", especialmente en escenarios donde la operación de actividades estratégicas, como la distribución de energía eléctrica, pueda ser delegada a operadores privados mediante contratos de mediano o largo plazo. ¿Qué proonen?
En el documento "¿Hacia dónde va el proyecto de reforma de la ley del sector eléctrico en Honduras?", el Fosdeh subraya la necesidad de realizar un análisis riguroso de las implicaciones económicas y sociales, así como de implementar mecanismos estrictos de supervisión que garanticen la transparencia durante la transición.
El Fosdeh también recomendó orientar el debate hacia la distribución de riesgos y beneficios del nuevo modelo, incorporar salvaguardas ambientales y sociales, fortalecer la transparencia y revisar el régimen de activos de la ENEE para blindar el patrimonio público y asegurar mejoras reales en el servicio.
Por su parte, es importante señalar que el Grupo del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) respaldan la reforma y coinciden en que Honduras necesita cambios urgentes para superar los problemas estructurales del sistema eléctrico y garantizar un servicio eficiente y de calidad.