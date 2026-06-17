Tres empresas subsidiarias: ¿cómo funcionará la ENEE si el proyecto se convierte en ley?

Por su parte, es importante señalar que el Grupo del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) respaldan la reforma y coinciden en que Honduras necesita cambios urgentes para superar los problemas estructurales del sistema eléctrico y garantizar un servicio eficiente y de calidad.