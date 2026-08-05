2,500 héroes ecológicos cierran duodécima edición de Escuelas Amigables con el Ambiente 2026

Tegucigalpa, Honduras.- EL HERALDO plantó la semilla de la educación ambiental. Este 5 de agosto luego de diez semanas de charlas, aprendizaje y juegos, 2,500 estudiantes de cinco centros educativos de la capital concluyen la duodécima edición del proyecto de EL HERALDO, Escuelas Amigables con el Ambiente 2026. El efecto multiplicador dio sus frutos en estas diez semanas de charlas teórico-prácticas en las que los niños se convirtieron en abanderados del cuidado del ambiente, con el apoyo de sus maestros y padres de familia. Los estudiantes Centro de Educación Básica Rafael Pineda Ponce, Centro de Educación Básica Ramón Calix Figueroa, Centro de Educación Básica Roberto Suazo Córdova, Escuela Roberto Sosa y Escuela de Varones Lempira, han convertido las tres Rs (Reducir, reciclar y reutilizar) en su ADN.

Los menores conocieron la importancia de ahorrar energía, no tirar basura en las calles, cómo actuar ante un desastre natural, los estilos de vida sostenibles, gestión de riesgos y ecosistemas y cómo lo que pensamos que es basura puede ser una fuente de ingresos. Además, conocieron cómo se purifica el agua en la planta de tratamiento de El Picacho por parte de la UMAPS; realizaron una visita al centro de compostaje de la Alcaldía Municipal para aprender a elaborar fertilizante orgánico y crearon huertos escolares que ya empezaron a dar frutos. También plantaron un centenar de árboles en una jornada de reforestación en el parque Juana Laínez, acompañados del alcalde capitalino Juan Diego Zelaya, como una contribución al cuidado del ambiente.

Conocieron como Walmart se ha convertido en una empresa sostenible que cuida del ambiente y aprendieron a elaborar maceteras materiales reutilizables y sembraron plantitas con Nestlé, entre otras actividades. Por si fuera poco, imprimieron su creatividad en la Feria del Reciclaje, donde pudieron obtener ingresos para sus centros educativos con las obras de arte elaboradas con materiales reutilizables.

Este proyecto, que realiza EL HERALDO, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Secretaría de Educación. Y es posible gracias a la suma de los patrocinadores que creen en la educación ambiental y en los héroes de los clubes ecológicos como agentes de cambio y de transformación, como lo indica el eslogan: “Grandes cambios en manos pequeñas”. Escuelas Amigables con el Ambiente cuenta con el respaldo Walmart, Nestlé y Vanguardia, World Vision, AMDC, Equipos Industriales, Santillana Honduras, Reciclaje Diamante, Metrocinemas, Cruz Roja Hondureña y Compañía Distribuidora (CoDis), que asumen el compromiso de cuidar y proteger el ambiente desde los centros educativos, buscando que el impacto se refleje también en los hogares y en la comunidad.

Doce años con ADN amigable con el ambiente

El proyecto, que inició en 2013 con el propósito de fomentar entre los escolares del Distrito Central y del sur del país la protección del entorno ecológico a través de la implementación de buenas prácticas ambientales, ha llegado a 93 escuelas y ha atendido a más de 62 mil estudiantes, impactando positivamente en sus hogares y comunidades.

Durante estos 12 años, los niños han aprendido a proteger el entorno verde y a ser un efecto multiplicador que no solo alcanza las aulas de clase, sino sus hogares y comunidades.