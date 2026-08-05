  1. Inicio
  2. · Honduras

Sismo de magnitud 4.4 se registra frente a las costas de Omoa, Cortés

El movimiento telúrico ocurrió a 26 kilómetros de la costa de Omoa y tuvo una profundidad de 1 kilómetro, sin dejar daños notables en la infraestructura

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 08:03
Sismo de magnitud 4.4 se registra frente a las costas de Omoa, Cortés

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas a causa del evento sísmico.

 Ilustración: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Un sismo de magnitud 4.4 se registró la mañana de este miércoles frente a las costas del municipio de Omoa, en el departamento de Cortés, informó la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO).

De acuerdo con los datos preliminares, el movimiento telúrico ocurrió a 26 kilómetros de la costa de Omoa y tuvo una profundidad de 1 kilómetro.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas a causa del evento sísmico.

Vaguada provocará lluvias y chubascos en varias zonas de Honduras este miércoles

COPECO, a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), indicó que mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica en el territorio nacional.

Sismo de magnitud 4.4 se registra frente a las costas de Omoa, Cortés

La institución hizo un llamado a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar difundir rumores o información no confirmada.

Honduras se encuentra en una región de alta actividad tectónica, por lo que los organismos de protección civil recomiendan a la ciudadanía conservar la calma y seguir las medidas de prevención ante cualquier movimiento sísmico.

Cortes de energía programados para este miércoles 5 de agosto en Honduras

Qué hacer ante un sismo

De manera preventiva, es fundamental que cada familia cuente con un plan de emergencia y evacuación. Este plan debe contemplar las actividades del hogar, la escuela, el trabajo y los espacios recreativos, de manera que todos sepan cómo actuar y hacia dónde dirigirse en caso de una emergencia.

También es importante identificar previamente las rutas de salida y los puntos de encuentro seguros.

Se recomienda mantener preparada una mochila de emergencia con artículos básicos como un botiquín de primeros auxilios, linterna, radio portátil, baterías, agua potable y alimentos no perecederos.

Además, es conveniente asegurar muebles, estanterías, televisores y otros objetos que puedan desprenderse o caer durante un movimiento telúrico. Localizar los lugares más seguros dentro de la vivienda, como áreas alejadas de ventanas y objetos pesados, puede ayudar a reducir riesgos.

Durante un sismo, la principal recomendación es conservar la calma. Evite correr o empujar a otras personas y, si es necesario evacuar, hágalo de forma ordenada y despacio.

Manténgase alejado de puertas y ventanas de vidrio, así como de objetos que puedan caer. Siga las indicaciones establecidas en el plan familiar de emergencia y procure proteger su cabeza y cuello mientras dura el movimiento.

Después del sismo, permanezca atento a la información y recomendaciones emitidas por las autoridades y organismos de protección civil.

Al salir al exterior, manténgase lejos de postes de energía, cables eléctricos y estructuras altas o dañadas que puedan representar un peligro.

Además, recuerde, utilizar el teléfono únicamente para pedir auxilio o comunicar una situación de emergencia, ya que las líneas telefónicas deben permanecer disponibles para quienes realmente las necesiten.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias