Sismo de magnitud 4.4 se registra frente a las costas de Omoa, Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- Un sismo de magnitud 4.4 se registró la mañana de este miércoles frente a las costas del municipio de Omoa, en el departamento de Cortés, informó la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). De acuerdo con los datos preliminares, el movimiento telúrico ocurrió a 26 kilómetros de la costa de Omoa y tuvo una profundidad de 1 kilómetro. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas a causa del evento sísmico.

COPECO, a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), indicó que mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica en el territorio nacional.

La institución hizo un llamado a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar difundir rumores o información no confirmada. Honduras se encuentra en una región de alta actividad tectónica, por lo que los organismos de protección civil recomiendan a la ciudadanía conservar la calma y seguir las medidas de prevención ante cualquier movimiento sísmico.

Qué hacer ante un sismo