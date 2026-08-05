Sismo de magnitud 4.4 se registra frente a las costas de Omoa, Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- Un sismo de magnitud 4.4 se registró la mañana de este miércoles frente a las costas del municipio de Omoa, en el departamento de Cortés, informó la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO).
De acuerdo con los datos preliminares, el movimiento telúrico ocurrió a 26 kilómetros de la costa de Omoa y tuvo una profundidad de 1 kilómetro.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas a causa del evento sísmico.
COPECO, a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), indicó que mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica en el territorio nacional.
La institución hizo un llamado a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar difundir rumores o información no confirmada.
Honduras se encuentra en una región de alta actividad tectónica, por lo que los organismos de protección civil recomiendan a la ciudadanía conservar la calma y seguir las medidas de prevención ante cualquier movimiento sísmico.
Qué hacer ante un sismo
De manera preventiva, es fundamental que cada familia cuente con un plan de emergencia y evacuación. Este plan debe contemplar las actividades del hogar, la escuela, el trabajo y los espacios recreativos, de manera que todos sepan cómo actuar y hacia dónde dirigirse en caso de una emergencia.
También es importante identificar previamente las rutas de salida y los puntos de encuentro seguros.
Se recomienda mantener preparada una mochila de emergencia con artículos básicos como un botiquín de primeros auxilios, linterna, radio portátil, baterías, agua potable y alimentos no perecederos.
Además, es conveniente asegurar muebles, estanterías, televisores y otros objetos que puedan desprenderse o caer durante un movimiento telúrico. Localizar los lugares más seguros dentro de la vivienda, como áreas alejadas de ventanas y objetos pesados, puede ayudar a reducir riesgos.
Durante un sismo, la principal recomendación es conservar la calma. Evite correr o empujar a otras personas y, si es necesario evacuar, hágalo de forma ordenada y despacio.
Manténgase alejado de puertas y ventanas de vidrio, así como de objetos que puedan caer. Siga las indicaciones establecidas en el plan familiar de emergencia y procure proteger su cabeza y cuello mientras dura el movimiento.
Después del sismo, permanezca atento a la información y recomendaciones emitidas por las autoridades y organismos de protección civil.
Al salir al exterior, manténgase lejos de postes de energía, cables eléctricos y estructuras altas o dañadas que puedan representar un peligro.
Además, recuerde, utilizar el teléfono únicamente para pedir auxilio o comunicar una situación de emergencia, ya que las líneas telefónicas deben permanecer disponibles para quienes realmente las necesiten.