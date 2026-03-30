Sismo de magnitud 4.0 se registra al sur de Amapala, Valle

Tegucigalpa, Honduras.- Un sismo de magnitud 4.0 se registró la tarde de este lunes 30 de marzo, según informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 31 kilómetros y se localizó en el Golfo de Fonseca, a unos 94 kilómetros al sur de Amapala, en el departamento de Valle.

Según especificaron, el sismo se registró a las 17:07 de la tarde de este lunes. Cabe destacar que ocurrió en las cercanías de Amapala, justo cuando inicia la Semana Santa y muchos veraneantes optan por esa zona turística durante esta temporada. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas a causa del sismo.