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Sismo de magnitud 4.0 se registra al sur de Amapala, Valle

El movimiento telúrico se registró la tarde de este lunes en el Golfo de Fonseca, sin reportes de daños hasta el momento

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 18:23
Sismo de magnitud 4.0 se registra al sur de Amapala, Valle

El sismo de magnitud 4.0 fue localizaddo a 94 km al sur de Amapala, Valle.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un sismo de magnitud 4.0 se registró la tarde de este lunes 30 de marzo, según informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 31 kilómetros y se localizó en el Golfo de Fonseca, a unos 94 kilómetros al sur de Amapala, en el departamento de Valle.

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Según especificaron, el sismo se registró a las 17:07 de la tarde de este lunes.

Cabe destacar que ocurrió en las cercanías de Amapala, justo cuando inicia la Semana Santa y muchos veraneantes optan por esa zona turística durante esta temporada.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas a causa del sismo.

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Este tipo de eventos es común en la región debido a la actividad sísmica del Pacífico. Copeco reiteró el llamado a la población a mantener la calma y estar atenta a la información oficial.

Asimismo, recomendaron tener listo un plan familiar de emergencia y seguir las indicaciones de los organismos de socorro en caso de presentarse réplicas u otros eventos similares.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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