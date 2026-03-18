Desalojan edificios en San Pedro Sula por fuerte sismo

Todos los edificios de San Pedro Sula fueron evacuados tras el movimiento telúrico como precaución. Aquí las imágenes de las personas saliendo y esperando en la calle para poder regresar.
El movimiento telúrico, de magnitud aproximada de 5.3, se registró alrededor de las 11:35 de la mañana, según reportes oficiales, y fue percibido con intensidad en varios sectores del país.
De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), el sismo tuvo una profundidad de unos 4 kilómetros y su epicentro se localizó al oeste de Nueva Frontera, en el departamento de Santa Bárbara.
Entre los inmuebles evacuados se encuentran los juzgados, oficinas administrativas y otras instituciones, donde empleados y visitantes salieron rápidamente hacia zonas seguras.
En algunos casos, las evacuaciones se extendieron a centros educativos, donde estudiantes también fueron desalojados como medida de prevención.
Las personas permanecieron durante varios minutos en las afueras de los edificios, a la espera de indicaciones, ante el temor de posibles réplicas que pudieran representar riesgo.
A pesar del susto generalizado y las evacuaciones, las autoridades informaron que hasta el momento no se reportan daños materiales ni víctimas relacionadas con el sismo.
El evento sísmico se sintió también en otras zonas del norte y occidente del país, incluyendo Copán y Santa Bárbara, lo que incrementó la percepción de riesgo entre la población.