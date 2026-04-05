Sismo de magnitud 4.0 se registra frente a Amapala la noche de este domingo

​​​​Tegucigalpa, Honduras.-​​ Un sismo de magnitud 4.0 se registró la noche de este domingo 5 de abril frente a las costas de Amapala, generando alerta entre la población de la zona sur del país. El movimiento telúrico ocurrió en aguas del Golfo de Fonseca.

De acuerdo con los reportes preliminares, el temblor tuvo una profundidad de 29 kilómetros y se localizó a unos 98 kilómetros al sur de Amapala, lo que explica que su percepción haya sido leve en algunas comunidades cercanas.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas a causa del evento sísmico, aunque se mantiene el monitoreo en las zonas aledañas como medida preventiva.