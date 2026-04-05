Sismo de magnitud 4.0 se registra frente a Amapala la noche de este domingo

Tegucigalpa, Honduras.- Un sismo de magnitud 4.0 se registró la noche de este domingo 5 de abril frente a las costas de Amapala, generando alerta entre la población de la zona sur del país. El movimiento telúrico ocurrió en aguas del Golfo de Fonseca.
De acuerdo con los reportes preliminares, el temblor tuvo una profundidad de 29 kilómetros y se localizó a unos 98 kilómetros al sur de Amapala, lo que explica que su percepción haya sido leve en algunas comunidades cercanas.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas a causa del evento sísmico, aunque se mantiene el monitoreo en las zonas aledañas como medida preventiva.
Habitantes del sur de Honduras manifestaron haber sentido levemente el movimiento, especialmente en sectores costeros, sin que esto generara situaciones de emergencia o evacuaciones.
Expertos recuerdan que Honduras forma parte de una región sísmicamente activa, por lo que recomiendan a la población mantener la calma y seguir las medidas de prevención ante este tipo de fenómenos naturales.
#COPECO Informa:— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) April 6, 2026
Esta noche del domingo 5 de abril se registró un sismo de magnitud 4.0, con 29 km de profundidad, localizado a 98 km al sur de Amapala, Valle, en aguas del Golfo de Fonseca. @titoasfura pic.twitter.com/SJaLcMzhNM