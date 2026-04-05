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Sismo de magnitud 4.0 se registra frente a Amapala la noche de este domingo

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 29 kilómetros y se localizó a 98 km al sur de la zona. Hasta el momento no se reportan daños ni víctimas

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 20:50
Sismo de magnitud 4.0 se registra frente a Amapala la noche de este domingo

El movimiento telúrico ocurrió en aguas del Golfo de Fonseca.

 Ilustración: EL HERALDO.

​​​​Tegucigalpa, Honduras.-​​ Un sismo de magnitud 4.0 se registró la noche de este domingo 5 de abril frente a las costas de Amapala, generando alerta entre la población de la zona sur del país. El movimiento telúrico ocurrió en aguas del Golfo de Fonseca.

De acuerdo con los reportes preliminares, el temblor tuvo una profundidad de 29 kilómetros y se localizó a unos 98 kilómetros al sur de Amapala, lo que explica que su percepción haya sido leve en algunas comunidades cercanas.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas a causa del evento sísmico, aunque se mantiene el monitoreo en las zonas aledañas como medida preventiva.

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Habitantes del sur de Honduras manifestaron haber sentido levemente el movimiento, especialmente en sectores costeros, sin que esto generara situaciones de emergencia o evacuaciones.

Expertos recuerdan que Honduras forma parte de una región sísmicamente activa, por lo que recomiendan a la población mantener la calma y seguir las medidas de prevención ante este tipo de fenómenos naturales.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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