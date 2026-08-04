Vaguada provocará lluvias y chubascos en varias zonas de Honduras este miércoles

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en superficie sobre el occidente de Honduras favorecerá el ingreso de humedad del mar Caribe y generará lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos para este miércoles 5 de agosto.
El pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), José Pavón, informó que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica aislada y tendrán mayores acumulados en varias regiones del país.
“Vaguada en superficie sobre el occidente del país, favoreciendo el ingreso de humedad del mar Caribe hacia el territorio nacional. Estará generando lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos con actividad eléctrica aislada con mayores acumulados de precipitación sobre el noroccidente, suroccidente, centro y norte”, detalló Pavón.
El pronosticador agregó que también se esperan precipitaciones débiles muy aisladas en sectores montañosos del oriente del territorio hondureño.
En cuanto a las condiciones marítimas, Cenaos prevé oleajes de uno a tres pies en el litoral Caribe y de uno a tres pies en el Golfo de Fonseca.
Para Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 20 C°, mientras que en la región central la máxima será de 32 C° y la mínima de 20 C°.
La región insular tendrá temperaturas entre los 32 C° como máxima y 20 C° como mínima. En la región norte se espera una máxima de 30 C° y una mínima de 24 C°.
En la región oriental se registrará una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 22 C°. La zona sur alcanzará la temperatura más alta del país con 39 C° como máxima y 24 C° como mínima.
Finalmente, la región occidental tendrá temperaturas más frescas, con una máxima de 29 C° y una mínima de 16 C°, de acuerdo con el pronóstico emitido por José Pavón, pronosticador de turno de Cenaos.
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