Vaguada provocará lluvias y chubascos en varias zonas de Honduras este miércoles

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en superficie sobre el occidente de Honduras favorecerá el ingreso de humedad del mar Caribe y generará lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos para este miércoles 5 de agosto.

El pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), José Pavón, informó que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica aislada y tendrán mayores acumulados en varias regiones del país.

“Vaguada en superficie sobre el occidente del país, favoreciendo el ingreso de humedad del mar Caribe hacia el territorio nacional. Estará generando lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos con actividad eléctrica aislada con mayores acumulados de precipitación sobre el noroccidente, suroccidente, centro y norte”, detalló Pavón.

El pronosticador agregó que también se esperan precipitaciones débiles muy aisladas en sectores montañosos del oriente del territorio hondureño.

En cuanto a las condiciones marítimas, Cenaos prevé oleajes de uno a tres pies en el litoral Caribe y de uno a tres pies en el Golfo de Fonseca.