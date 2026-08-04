Cortes de energía programados para este miércoles 5 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este miércoles 5 de agosto en varias zonas del Distrito Central, Olancho, San Pedro Sula y Lempira.
Según el ente energético, la interrupción del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento general de circuito.
A continuación, el listado de lugares en los que no habrá luz durante varias horas:
Tegucigalpa: de 9:10 a.m. a 3:10 p.m.
Complejo Deportivo Simón Azcona, colonia Universidad Norte, Villas de Suyapa, Villa Olímpica, residencial Monteverde, Instituto San Miguel, clientes bulevar La Hacienda, Comisión Nacional de Bancos y Seguros, residencial La Hacienda, parte de bulevar Juan Pablo II, Palacio Real, Furiwa, colonia Tepeyac, Lomas del Mayab, RadioHouse, Torre Acqua y zonas aledañas.
Otras zonas de Francisco Morazán: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Santa Lucía: aldea Las Tablas, Antenas Repetidoras Cantagallo, aldea Loma Alta Sur, El Edén, Santa Lucía, La Laguna, Restaurante Casa Blanca y zonas aledañas.
San Pedro Sula: de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.
Colonia José Manuel Arriaga I y II, colonia Los Laureles, colonia Roberto Larios Silva, colonia Los Prados I, colonia Sitradima, colonia Bosques de Jucutuma I, II y III, colonia Real del Campo II, aldea Ticamaya, Villa Zoila, Flor del Valle, Caserío El Coyolar, Crematorio Municipal, Dagas.
Juticalpa, Olancho: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
La parte de La Morita, la aldea Talanquera, las bombas del SANAA, la aldea El Plomo, la aldea Los Pozos, la aldea Santa María Sumasapa, la aldea Las Delicias, Cerro Carrizalito, La Procesadora Las Delicias, Chichicazapa, La Pollera, San Pedro de Las Joyas, La Venta, Guacamayas, Las Parras, El Tablón, La Cruz Jalán, San Nicolás, Zopilotepe, Guayabillas, Las Llaves, El Retiro, El Rusio, Las Bandas, Bijao Arriba, Bijao Abajo, la aldea Las Canoas y las zonas aledañas.
Lempira: de 8:20 a.m. a 2:20 p.m.
Casco urbano de Gracias, aldea Tierra Blanca, barrio Brisas del Celaque, barrio El Progreso, barrio Las Delicias, barrio Brisas del Río, barrio Mejicapa, colonia INPREMA y los caseríos cercanos.
La ENEE insta a la población de las zonas antes mencionadas a tomar medidas necesarias, como desconectar los aparatos electrodomésticos, para evitar que se dañen.