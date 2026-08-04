Cortes de energía programados para este miércoles 5 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este miércoles 5 de agosto en varias zonas del Distrito Central, Olancho, San Pedro Sula y Lempira.

Según el ente energético, la interrupción del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento general de circuito.

A continuación, el listado de lugares en los que no habrá luz durante varias horas: