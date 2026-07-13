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"Moana" domina la taquilla mundial, pero no cumple con las expectativas

El remake de acción real de "Moana" encabezó la taquilla mundial con 95 millones de dólares, aunque su arranque quedó lejos de las proyecciones de la industria

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 18:21
Moana domina la taquilla mundial, pero no cumple con las expectativas

El filme está dirigido por Thomas Kail y protagonizado por Catherine Laga'aia como Moana y Dwayne Johnson como el semidiós Maui.

 Foto: Cortesía | Disney

Los Ángeles, Estados Unidos.- "Moana", la tercera entrega de la saga, es la película más vista este fin de semana con 95 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, una cifra por debajo de las expectativas para una producción de Disney.

El filme, un remake con personajes reales de la saga, recaudó este fin de semana 43 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y 52 millones en el resto de mercados.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 250 millones de dólares, sin incluir la campaña publicitaria, según señala Variety.

De acuerdo con expertos consultados por ese medio especializado, la cercanía de este estreno con la última entrega de la saga original puede haber perjudicado al remake.

Además, el lanzamiento coincide en cartelera con títulos dirigidos al mismo público, como Toy Story 5 y Minions & Monsters, lo que puede haber limitado su capacidad para destacar en taquilla.

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El filme animado de 2016 fue un éxito tanto en la crítica como en taquilla, con una recaudación superior a los 643 millones de dólares en todo el mundo.

La segunda entrega, estrenada en 2024, rebasó los 1,000 millones de dólares a nivel mundial.

La segunda entrega, estrenada en 2024, rebasó los 1,000 millones de dólares a nivel mundial.

 (Foto: Cortesía | Disney)

Aunque la crítica especializada para la versión de acción real no es buena -tiene una puntuación del 35 % en Rotten Tomatoes-, el público le otorga una calificación de A- en CinemaScore.

Antecedentes en taquilla

"Michael", el biopic sobre la estrella del pop, consiguió rebasar este fin de semana los 1,000 millones de recaudación en todo el mundo. Es la segunda película en alcanzar este hito después de The Super Mario Galaxy Movie.

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Minions & Monsters se mantiene entre los puestos más destacados con una recaudación de 280 millones de dólares en todo el mundo, 108 de ellos en Estados Unidos y Norteamérica.

Toy Story 5 sigue la estela de las más taquilleras y llega tras cuatro semanas en cartelera a los 879 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, mientras que la película de terror Evil Dead Burn se estrena con 40 millones de dólares de recaudación mundial.

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Redacción web
Agencia EFE

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