"Moana" domina la taquilla mundial, pero no cumple con las expectativas

Los Ángeles, Estados Unidos.- "Moana", la tercera entrega de la saga, es la película más vista este fin de semana con 95 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, una cifra por debajo de las expectativas para una producción de Disney.

El filme, un remake con personajes reales de la saga, recaudó este fin de semana 43 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y 52 millones en el resto de mercados.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 250 millones de dólares, sin incluir la campaña publicitaria, según señala Variety.

De acuerdo con expertos consultados por ese medio especializado, la cercanía de este estreno con la última entrega de la saga original puede haber perjudicado al remake.

Además, el lanzamiento coincide en cartelera con títulos dirigidos al mismo público, como Toy Story 5 y Minions & Monsters, lo que puede haber limitado su capacidad para destacar en taquilla.