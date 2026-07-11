Así es la nueva "Moana", la reimaginación en live action de Disney

Los Ángeles, Estados Unidos.- Disney estrenó esta semana en salas de cine la adaptación live action de "Moana", protagonizada por Catherine Laga'aia y Dwayne Johnson, en una versión que retoma el viaje de la joven navegante elegida por el océano para restaurar la prosperidad de su pueblo. La historia sigue a Moana (Laga'aia), quien responde al llamado del mar y se aventura, por primera vez, más allá del arrecife que rodea su isla de Motunui. En el camino se encuentra con Maui (Johnson), el semidiós que termina uniéndose a su travesía. Juntos emprenden una misión que pondrá a prueba el valor de la joven protagonista y la llevará a descubrir el verdadero peso del liderazgo dentro de su comunidad.

A lo largo del recorrido reaparecen personajes que marcaron a toda una generación de espectadores, como el gallo Heihei y el cerdito Pua, fieles compañeros de Moana desde la película animada de 2016. La cinta conserva además el eje emocional que definió a la historia original, con la familia, la identidad y el respeto por la naturaleza como columnas centrales del relato.

El elenco se completa con John Tui en el papel del jefe Tui, padre de Moana y líder de Motunui, Frankie Adams como Sina, su madre, y Rena Owen en el rol de la abuela Tala. Laga'aia asume el papel principal en su debut cinematográfico, tomando el relevo de Auli'i Cravalho, quien decidió no repetir el personaje en esta versión para abrirle paso a otra actriz de origen isleño del Pacífico.