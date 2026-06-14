¿A cuánto ascendió el consumo de combustibles para generación energética?

Tegucigalpa, Honduras.- Al primer cuatrimestre de 2026 se sigue reflejando la dependencia de combustibles para la generación de energía eléctrica en el territorio hondureño.

Más de 1.8 millones de barriles de carburantes fueron destinados para esta finalidad hasta abril pasado, particularmente búnker y diésel, de acuerdo con un informe elaborado por el Banco Central de Honduras (BCH) al que tuvo acceso EL HERALDO.

La utilización de refinados del petróleo evidenció un crecimiento interanual de 95,900 barriles que fue impulsado por el uso de inventarios acumulados de 2025.

Del total de consumo de estos productos, el 96.3% fue de búnker y el restante 3.7% de diésel que alcanzó los 69,700 barriles e implicó un aumento del 28% comparado a lo utilizado en el mismo período del año pasado.