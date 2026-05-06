Petróleo de Texas baja un 6.26% ante posible acuerdo para poner fin a la guerra

Nueva York, Estados Unidos.- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) abrió este miércoles con un descenso del 6,26 %, hasta los 95,85 dólares el barril, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, declarara esta mañana que pondría fin a su campaña militar contra Irán si Teherán acepta los términos de un acuerdo para poner fin a la guerra.

A las 9:00 hora local, los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., restaban 6,42 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Varias funcionarios oficiales declararon a Axios que la Casa Blanca cree estar cerca de un memorando de entendimiento de una página y 14 puntos para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas.