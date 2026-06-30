Clientela de la ENEE sumó más de 2.1 millones de usuarios a abril 2026

Tegucigalpa, Honduras .- Pese a la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la clientela registrada en el sistema sigue en ascenso.

Al cuarto mes de 2026 los usuarios en los seis sectores de consumo totalizaron 2,177,458, de los que el 92.2% son del área residencial, constató EL HERALDO en un reporte oficial.

Esa cifra reflejó un crecimiento interanual de 43,996 clientes respecto al mismo período de 2025 cuando sumaron 2,133,462.

Sin embargo, el comportamiento de los consumidores de la estatal eléctrica ha tenido reducciones en lo que va del año.

En enero pasado la clientela de la ENEE alcanzó 2,177,046 y para el primer trimestre se redujo a 2,174,787, es decir 2,259 usuarios menos.

Lo anterior implica que el alza de clientes del organismo autónomo apenas ha sido de 412 consumidores al compararlo con inicios de 2026.