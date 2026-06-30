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Clientela de la ENEE sumó más de 2.1 millones de usuarios a abril 2026

Los abonados de la estatal eléctrica registraron un crecimiento interanual de 43,996 clientes respecto al mismo período de 2025. El 92.2% son del sector residencial

  • Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 16:09
Clientela de la ENEE sumó más de 2.1 millones de usuarios a abril 2026

En las zonas urbanas la estatal eléctrica registra la mayoría de los abonados, mientras otros se conectan al sistema sin tener un medidor.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras .- Pese a la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la clientela registrada en el sistema sigue en ascenso.

Al cuarto mes de 2026 los usuarios en los seis sectores de consumo totalizaron 2,177,458, de los que el 92.2% son del área residencial, constató EL HERALDO en un reporte oficial.

Esa cifra reflejó un crecimiento interanual de 43,996 clientes respecto al mismo período de 2025 cuando sumaron 2,133,462.

Sin embargo, el comportamiento de los consumidores de la estatal eléctrica ha tenido reducciones en lo que va del año.

En enero pasado la clientela de la ENEE alcanzó 2,177,046 y para el primer trimestre se redujo a 2,174,787, es decir 2,259 usuarios menos.

Lo anterior implica que el alza de clientes del organismo autónomo apenas ha sido de 412 consumidores al compararlo con inicios de 2026.

¿A cuánto asciende la mora por consumo de energía de la ENEE a mayo 2026?

Variaciones

Aunque tres sectores de consumo de la ENEE elevaron su clientela, otros la disminuyeron.

De 1,966,402 a 2,005,471 pasaron los usuarios residenciales, una variación interanual de 39,069 personas conectadas a la red eléctrica.

El sector comercial y gobierno también ampliaron sus clientes en 3,750 y 1,318, respectivamente.

La caída de abonados del área autónoma fue de 63, seguido por el sector municipal con 50 consumidores menos y 28 en el ámbito industrial.

ENEE requerirá más de L35,400 millones en deuda interna entre 2026 y 2029

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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