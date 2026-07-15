Una caída accidental causó la muerte a ganadero Rodbin Suazo en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Una aparatosa y trágica caída accidental fue lo que provocó la muerte del reconocido empresario y ganadero Rodbin Antonio Suazo, hallado muerto el martes en Comayagua.

Suazo había estado desaparecido desde el fin de semana anterior, cuando salió a la venta de un caballo pequeño y una oveja. Desde entonces no daban con su ubicación.

Lo más extraño del caso fue que tras varias labores de búsqueda, familiares y autoridades policiales dieron con su vehículo abandonado en una zona boscosa.