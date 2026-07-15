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Una caída accidental causó la muerte a ganadero Rodbin Suazo en Comayagua

Junto al vehículo, encontrado sin signos de robo, fueron hallados los dos animales que el ganadero llevaba para vender, lo que sumaba más misterio a su desaparición

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 10:41
Una caída accidental causó la muerte a ganadero Rodbin Suazo en Comayagua

"Todas sus pertenencias y los dos animalitos que transportaba el día que desapareció fueron encontrados con vida alrededor del vehículo", amplió el portavoz policial, Edgardo Barahona.

Foto: Redes sociales.

Comayagua, Honduras.- Una aparatosa y trágica caída accidental fue lo que provocó la muerte del reconocido empresario y ganadero Rodbin Antonio Suazo, hallado muerto el martes en Comayagua.

Suazo había estado desaparecido desde el fin de semana anterior, cuando salió a la venta de un caballo pequeño y una oveja. Desde entonces no daban con su ubicación.

Lo más extraño del caso fue que tras varias labores de búsqueda, familiares y autoridades policiales dieron con su vehículo abandonado en una zona boscosa.

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Además, junto al vehículo encontrado sin signos de robo, fueron encontrados los dos animales que el ganadera llevaba para vender, lo que sumaba más misterio a su desaparición.

El martes, tras nuevos recorridos en su búsqueda, el cuerpo del ganadero fue encontrado en una zona de difícil acceso al fondo de una hondonada.

De acuerdo al portavoz policial, Edgardo Barahona, "el reporte autopsial de Medicina Forense indica que fue una situación accidental lo que le provocó la muerte", descartando de esta manera la participación de terceras personas en el caso.

"Todas sus pertenencias y los dos animalitos que transportaba el día que desapareció fueron encontrados con vida alrededor del vehículo", amplió Barahona.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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