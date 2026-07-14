Hombre muere tras recibir descarga eléctrica mientras trabajaba en Choloma, Cortés

Cortés, Honduras.- En las últimas horas, un hombre perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de electricidad en una vivienda ubicada en el municipio de Choloma, departamento de Cortés. Según el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Elys Genaro Machado Hernández, de 35 años de edad.

Tras el incidente, el hombre fue trasladado de emergencia hacia las instalaciones de la Cruz Roja en ese municipio, sin embargo, el personal informó que no tenía signos vitales al momento de su ingreso.