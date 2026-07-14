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Hombre muere tras recibir descarga eléctrica mientras trabajaba en Choloma, Cortés

Un hombre murió electrocutado mientras realizaba labores en Choloma; su cuerpo fue trasladado a la Cruz Roja, pero no logró sobrevivir a la descarga

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 17:19
Hombre muere tras recibir descarga eléctrica mientras trabajaba en Choloma, Cortés

Un hombre murió tras una descarga eléctrica mientras realizaba sus labores en Choloma.

Foto: cortesía redes sociales

Cortés, Honduras.- En las últimas horas, un hombre perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de electricidad en una vivienda ubicada en el municipio de Choloma, departamento de Cortés.

Según el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Elys Genaro Machado Hernández, de 35 años de edad.

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Tras el incidente, el hombre fue trasladado de emergencia hacia las instalaciones de la Cruz Roja en ese municipio, sin embargo, el personal informó que no tenía signos vitales al momento de su ingreso.

La víctima era Elys Genaro Machado Hernández, de aproximadamente 35 años, según dieron a conocer medios locales.

La víctima era Elys Genaro Machado Hernández, de aproximadamente 35 años, según dieron a conocer medios locales.

(Foto: cortesía redes sociales )

Las circunstancias exactas de cómo ocurrió el incidente todavía no han sido esclarecidas, por lo que las autoridades de la zona investigan para poder determinar qué fue lo que pasó.

Mientras tanto, los pobladores de la zona se encuentran consternados por el trágico accidente que terminó en la muerte este obrero. Se espera que las autoridades brinde mayores detalles en las próximas horas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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