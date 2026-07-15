Así será el estadio que busca acoger la final del Mundial 2030: el más grande del planeta

El Mundial 2026 finalizará este domingo 19 de julio y desde ya hay preparativos para la Copa del Mundo del 2030. Este Mundial acogerá partidos en tres continentes y la final sería en el estadio más grande del mundo.
Marruecos está construyendo el Estadio Hassan II o Gran Estadio de Casablanca, ubicado en la provincia de Benslimane, al este de Casablanca.
Este recinto será el más grande del mundo y tendrá capacidad para 115,000 espectadores. Marruecos buscará la final de la Copa del Mundo y luchará contra dos estadios de España.
Los tres estadios que buscarán ser sede de la final del Mundial junto al Estadio Hassan II serán el Santiago Bernabéu de Madrid y el Camp Nou (remodelado) de Barcelona.
La arquitectura se basa en el concepto del “moussem”, una reunión cultural tradicional bajo grandes carpas. Por eso tendrá forma de gran tienda o jaima gigante.
La cubierta será una estructura translúcida de aluminio en forma de carpa, que deja pasar la luz natural.
Las gradas serán muy empinadas y compactas, especialmente detrás de las porterías, para potenciar el ambiente. El estadio formará parte de un proyecto de más de 100 hectáreas con áreas de ocio, transporte y servicios.
El presupuesto aprobado para construir el estadio es de unos 5,000 millones de dirhams, que serían unos 500 millones de dólares al cambio actual.
Según informó Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, hay una preocupación real en la Federación por que la final no se juegue ni en el Santiago Bernabéu ni en el Camp Nou, sino en el Gran Estadio Hassan II.
Las labores de construcción comenzaron tras la aprobación de la financiación pública en 2023 y la posterior selección del consorcio arquitectónico en 2024. La inauguración oficial está programada hacia finales de 2027 o inicios de 2028.