Al igual que con "Muchachos" en Qatar 2022, Argentina ya tiene nuevo hit musical en 2026

Sería de necios negar que los argentinos son la afición más creativa en la composición de canciones para alentar a sus equipos o la selección nacional en las Copas del Mundo.
Y como ya sucedió con "Muchachos" en Qatar 2022, convirtiéndose en un himno para Argentina en la consecución de su tercer título, "La Cuarta Estrella" está haciendo lo propio en el Mundial 2026.
Creada por el compositor Pablo "Palmito" Quintana, en una adaptación del ritmo "No me arrepiento de este amor" de Gilda, "La Cuarta Estrella" es el nuevo "Muchachos" para Argentina, con una letra que narra el sueño de ser bicampeón Mundial en el adiós de Lionel Messi.
La letra del cántico que alienta a la Selección de Argentina en el Mundial 2026 dice así: "Soy hincha de la selección, la aliento con el corazón..."
"Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez y 32 años después..."
"La Scaloneta va a vengar, la Copa que le robaron al diez, la que no nos dejaron levantar".
"Quiero ver la cuarta estrella, brillar en la camiseta, soy argento de la cuna hasta el cajón..."
"Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón", en un bucle interminable hasta que las gargantas no puedan más.
El impacto fue inmediato: comenzó a escucharse en reuniones familiares, programas de televisión y en la boca de millones de aficionados que acompañan a la Selección de Argentina en el Mundial 2026.
¿Será qué "La Cuarta Estrella" pasará a ser una canción recordada por la victoria de Argentina en las Copas del Mundo al igual que "Muchachos" en Qatar 2022?