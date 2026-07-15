"FIFA quiere que Messi llegue a la final": Grave denuncia previo al Argentina-Inglaterra del Mundial

Tremenda polémica se ha desatado a pocas horas del partido entre Argentina vs Inglaterra. Hacen grave acusación que involucra a la FIFA.
Este miércoles, Argentina e Inglaterra se enfrentarán por un boleto a la final del Mundial 2026 en una semifinal cargada de historia y rivalidad histórica.
En la antesala del encuentro, el exinternacional inglés Joe Cole calentó el ambiente con unas declaraciones que rápidamente se hicieron virales.
"La FIFA quiere que Messi llegue a la final. Yo creo que Inglaterra tiene que usar eso", afirmó el exmediocampista al hablar sobre la motivación que debería tener el conjunto inglés.
Cole añadió que el vestuario inglés debe asumir una mentalidad de "escuchen, todo el mundo quiere que Lionel Messi gane esto", para afrontar el partido con el espíritu de "nosotros contra el mundo".
Además, advirtió que Inglaterra tendrá que estar preparada. "Van a tener que lidiar con las mañas de los argentinos", expresó.
El exjugador recordó el Mundial de Francia 1998 para respaldar su argumento y señaló: "Ya lo sabemos, como en el 98 con Simeone cuando Beckham le tocó la pantorrilla".
Incluso lanzó una crítica al exfutbolista argentino al asegurar: "Se supone que el tipo es un duro de verdad, pero se tiró a rodar por el piso y lo hizo echar".
Cole insistió en que ese tipo de situaciones pueden influir en el desarrollo del compromiso y remarcó: "Tenés que lidiar con toda esa mierda y recién ahí ponerte a jugar".
También anticipó que Jude Bellingham podría ser uno de los principales objetivos del equipo argentino durante el encuentro.
"Creo que van a ir a buscar a Jude Bellingham", comentó el exfutbolista, convencido de que el volante del Real Madrid será un jugador clave.
Asimismo, mencionó directamente a Rodrigo De Paul al afirmar: "Creo que lo vas a ver a De Paul pinchándolo todo el tiempo. Juega al límite".
Pese a la polémica de sus palabras, Joe Cole aclaró que no considera que exista una conspiración dentro del organismo que rige el fútbol mundial.
"No estoy diciendo que haya algo armado por parte de la FIFA", puntualizó para evitar que sus declaraciones fueran interpretadas como una acusación directa.
Sin embargo, mantuvo firme su postura sobre el ambiente que rodea a Lionel Messi y la Selección de Argentina en este Mundial.
Su mayor dardo llegó con la frase: "La vibra del mundo es que quieren que Argentina gane porque quieren que Messi llegue ahí".