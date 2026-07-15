Revelan los 'trucos sucios' que utiliza el 'Dibu' Martínez con Argentina en el Mundial

Uso de su tamaño: “El ex jugador del Arsenal es propenso a sobrecelebrar para desconcentrar a sus rivales y provocar una reacción, incluyendo su famoso movimiento de hombros”, fue la referencia a la tanda de penales en la que Argentina resultó victoriosa contra Países Bajos en los cuartos de final de Qatar 2022. Lo que no fue mencionado por The Sun es el contexto de altas revoluciones de uno y otro lado en el que se había disputado el match, incluso con provocaciones en los micrófonos de los neerlandeses en la previa.