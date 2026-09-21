Piqué y Clara Chía sorprenden: El exjugador la pasa mal y se revela lo que hizo su pareja

Piqué atraviesa un momento doloroso y vuelve a poner en el foco su relación con Clara Chía.
Gerard Piqué vive días difíciles luego de la muerte de su abuela paterna, Lina Rovira Montsant, quien falleció a los 102 años en su residencia de Sant Guim de Freixenet, en Lérida.
La relación entre el exjugador del Barcelona y su abuela era especialmente cercana. Piqué la llamaba cariñosamente “Iaia Lina” y durante buena parte de su carrera ella siguió de cerca sus pasos, celebrando sus logros tanto con el conjunto azulgrana como con la selección española.
Piqué no acudió al velatorio que tuvo lugar poco después del fallecimiento, pero sí estuvo presente posteriormente en la misa funeral, donde se despidió de su abuela. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia del Sagrat Cor de Sant Guim de Freixenet y se desarrolló en un ambiente privado, acompañado por familiares y allegados.
Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de Clara Chía, pareja del exfutbolista. Su asistencia al funeral volvió a generar interés sobre la relación que la joven mantiene actualmente con la familia Piqué Bernabéu.
De acuerdo con Vanitatis, Clara Chía habría conseguido consolidar una relación cercana con el círculo familiar de Piqué después de varios años de noviazgo. El medio español apunta que su vínculo con la familia se ha fortalecido a través de viajes, celebraciones y diferentes encuentros privados.
Precisamente por tratarse de una ceremonia estrictamente familiar, la presencia de Clara adquirió una relevancia especial. No se trataba de un evento público ni de una actividad relacionada con la vida profesional de Piqué, sino de un momento reservado para despedir a un integrante de su familia.
La joven permaneció junto al exfutbolista durante la ceremonia y lo acompañó en este momento de duelo. Su aparición en el funeral también contrasta con algunas versiones publicadas en años anteriores sobre una supuesta distancia entre Clara y determinados miembros del entorno familiar de Piqué.
Desde que la relación entre Piqué y Clara Chía salió a la luz, ambos han estado bajo la atención constante de la prensa española. El romance comenzó después de la separación del exfutbolista y Shakira, situación que provocó un enorme interés mediático alrededor de la nueva pareja.
Durante los primeros años de la relación surgieron distintas informaciones acerca de la supuesta relación de Clara con la familia de Piqué. Algunas publicaciones hablaban de una integración complicada, mientras que otras señalaban que la joven necesitaba tiempo para ganarse la confianza de los familiares del exdefensor.
Con el paso de los años, sin embargo, comenzaron a aparecer señales de una mayor cercanía. Los encuentros privados, viajes y celebraciones familiares fueron mostrando una dinámica diferente a la que se había descrito inicialmente en algunos medios.
La asistencia de Clara Chía al funeral de Lina Rovira representa ahora otro episodio que apunta en esa dirección. Su presencia junto a Piqué durante una despedida tan personal refleja el vínculo que ha construido con el entorno familiar del exfutbolista.
Según Vanitatis, la situación actual distaría de aquellas primeras versiones sobre una relación distante.
El medio sostiene que Clara habría pasado de ser identificada únicamente como la pareja de Gerard Piqué a ocupar un lugar más integrado dentro de su círculo familiar.
Piqué y Clara han mejorado su relación en los últimos años y eso se ha visto reflejado.