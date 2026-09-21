Corte de Apelaciones revoca auto de formal procesamiento contra David Chávez

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocó el auto de formal procesamiento contra el expresidente del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), David Chávez, por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

La resolución fue adoptada por unanimidad de votos por los magistrados que conocieron los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y la defensa técnica de Chávez.

Según informó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, el tribunal dejó sin efecto la medida ordenada el 28 de mayo de 2025 por el Juzgado de Letras en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción.

“La decisión también revocó, por carecer de objeto, los presuntos procesales que sustentaban las medidas cautelares impuestas a Chávez”, aseguró el funcionario.