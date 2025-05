Dictan auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión a David Chávez

En la resolución de la audiencia inicial, el jurista determinó que Chávez Madison deberá seguir en el proceso judicial y no le otorgó el sobreseimiento definitivo que solicitaba la defensa legal.

Sobre la decisión adoptada, Castillo detalló que el juez determinó que "se cumplen los presupuestos requeridos y se acreditó el mínimo indicio racional de participación del encausado en los hechos que se le atribuyen, por esa razón se la ha dictado el auto de formal procesamiento".

Entre tanto, Darwin García, apoderado legal de David Chávez, criticó la decisión del juez, asegurando que "no hay ningún margen de violación a la ley. Aquí lo que ha sucedido es que en este proceso había una resolución anterior y que los jueces no tienen ese carácter de independencia para tomar una resolución conforme a derecho, por lo tanto, vamos a presentar un recurso de apelación".

García aseguró: "Nosotros creemos que no se dan los elementos del tipo penal, pues ha imputado el Ministerio Público. Este no es un tema objetivo, no es un tema que se enmarca a las pretenciones de una verdadera tesis acusatoria".