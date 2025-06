Blake Lively retira acusaciones de "daño emocional" contra Justin Baldoni

Los Ángeles, Estados Unidos.- Blake Lively retiró los cargos por "daño emocional" contra Justin Baldoni, como parte de una decisión procesal tomada por su equipo legal.

La medida se produjo luego de que los abogados del actor solicitaran acceso a sus registros médicos y de salud mental, lo que llevó a la actriz a eliminar las acusaciones por “daño emocional” y “daño negligente de angustia emocional” de forma definitiva.

Pese a este movimiento, Lively mantiene en pie sus principales alegaciones: acoso sexual y represalias por parte de Baldoni durante el rodaje de It Ends With Us.

“Se trata de una estrategia procesal rutinaria”, aseguró su equipo legal, que busca acelerar el proceso de cara al juicio previsto para marzo de 2026.

La disputa entre ambos comenzó en diciembre de 2024, cuando Lively denunció un entorno laboral tóxico durante la filmación del proyecto antes citado.

Baldoni, por su parte, contraatacó con una demanda por 400 millones de dólares, acusando a Lively, su esposo Ryan Reynolds y su publicista de extorsión y difamación.

Uno de los momentos más polémicos del proceso ocurrió cuando el equipo legal de Baldoni solicitó que Taylor Swift testificara, argumentando que Lively había influido en cambios del guion utilizando su cercanía con la cantante.