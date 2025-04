Warner Bros. llevará a la pantalla la disputa entre Lively y Baldoni

Baldoni vs. Lively: A Hollywood Feud continúa con la estrategia del estudio de apostar por contenido sobre crímenes o hechos reales, como Johnny vs. Amber: The U.S. Trial y Kim vs. Kanye: The Divorce.

Además, seguirá los pasos de otras producciones sobre el mismo caso, como He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni, de ITN Productions.

Lively ha acusado a Baldoni y los estudios Wayfarer de realizar un "plan de varias capas" para dañar su reputación, después de que ella se quejara de "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" sufridos durante el rodaje de "Romper el círculo".

Por su parte, Baldoni, sus socios y su productora, Wayfarer Studios, demandaron a Lively y a su esposo Ryan Reynolds, junto con su publicista, alegando que la pareja de Hollywood y su equipo "secuestraron" su película y luego intentaron "destruir" su carrera.

Concretamente, Baldoni acusó a Lively de querer acabar con él al colaborar con el diario The New York Times en un artículo que hablaba de la denuncia que había presentado ante el Departamento de Derechos Civiles de California, en la que culpó al actor de acoso sexual y represalias.

Sin embargo, los abogados de Lively dicen que ella tenía "derecho legal a presentar su denuncia y divulgarla al público", incluyendo a la prensa.

Posteriormente, Lively también presentó una moción en la que solicita que se desestime esa demanda con la que el actor que fue su coprotagonista en la película le pide una indemnización de 400 millones de dólares.

Baldoni ha negado todas las acusaciones de acoso sexual y represalias presentadas por Lively, cuya demanda llegará a juicio el 9 de marzo de 2026.