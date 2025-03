Blake Lively pide al juez anular demanda; alega represalias por exponer acoso sexual

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz Blake Lively ha pedido al juez que desestime la demanda por difamación que le interpuso el actor Justin Baldoni, al considerar que la está usando como represalia por hablar públicamente sobre las acusaciones de acoso sexual que ella le imputa, informaron medios locales.

Lively presentó el jueves ante el juez una moción en la que solicita que se desestime esa demanda con la que el actor que fue su coprotagonista en la película "It Ends With Us" (Romper el círculo) le pide una indemnización de 400 millones de dólares.