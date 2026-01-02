  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Imágenes del trágico accidente donde una mujer murió aplastada por un contenedor

Una mujer de entre 50 y 60 años murió tras ser aplastada por un contenedor de rastra en el bulevar del Este en San Pedro Sula

  • Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 09:06
Imágenes del trágico accidente donde una mujer murió aplastada por un contenedor
1 de 10

Una mujer falleció trágicamente en horas de la mañana de este viernes 02 de enero tras ser aplastada por el contenedor de una rastra que volcó en el bulevar del Este, a la altura del desvío hacia Lomas del Carmen, en una parada de autobuses, según informes preliminares.

 Foto: cortesía Trochez TV
Imágenes del trágico accidente donde una mujer murió aplastada por un contenedor
2 de 10

El cuerpo de la víctima quedó debajo del automotor y fue cubierto por un plástico negro.

 Foto: captura de pantalla
Imágenes del trágico accidente donde una mujer murió aplastada por un contenedor
3 de 10

El bolso y pertenencias personales de la víctima quedaron cerca de la escena.

 Foto: captura de pantalla
Imágenes del trágico accidente donde una mujer murió aplastada por un contenedor
4 de 10

Se estima que la mujer tenía una entre 50 y 60 años.

 Foto: cortesía Trochez TV
Imágenes del trágico accidente donde una mujer murió aplastada por un contenedor
5 de 10

En la escena del accidente se observa un considerable derrame de aceite que ha cubierto el pavimento, lo que complica la circulación en la zona tras el fatal volcamiento.

 Foto: cortesía Trochez TV
Imágenes del trágico accidente donde una mujer murió aplastada por un contenedor
6 de 10

Testigos mencionaron que otra persona, un hombre, también habría resultado aplastada, aunque la Policía Nacional no ha confirmado esta información.

Foto: cortesía Trochez TV
Imágenes del trágico accidente donde una mujer murió aplastada por un contenedor
7 de 10

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

 Foto: cortesía Trochez TV
Imágenes del trágico accidente donde una mujer murió aplastada por un contenedor
8 de 10

Testigos indicaron que el conductor perdió el control de la rastra, de aproximadamente 20 pies de largo, provocando el vuelco.

Foto: captura de pantalla
Imágenes del trágico accidente donde una mujer murió aplastada por un contenedor
9 de 10

El accidente se suma a la serie de percances de tránsito ocurridos el 1 de enero, que dejaron nueve personas muertas en distintas partes del país.

 Foto: captura de pantalla
Imágenes del trágico accidente donde una mujer murió aplastada por un contenedor
10 de 10

La zona permanece acordonada mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.

 Foto: cortesía Trochez TV
Cargar más fotos