Imágenes del trágico accidente donde una mujer murió aplastada por un contenedor

Una mujer falleció trágicamente en horas de la mañana de este viernes 02 de enero tras ser aplastada por el contenedor de una rastra que volcó en el bulevar del Este, a la altura del desvío hacia Lomas del Carmen, en una parada de autobuses, según informes preliminares.
El cuerpo de la víctima quedó debajo del automotor y fue cubierto por un plástico negro.
El bolso y pertenencias personales de la víctima quedaron cerca de la escena.
Se estima que la mujer tenía una entre 50 y 60 años.
En la escena del accidente se observa un considerable derrame de aceite que ha cubierto el pavimento, lo que complica la circulación en la zona tras el fatal volcamiento.
Testigos mencionaron que otra persona, un hombre, también habría resultado aplastada, aunque la Policía Nacional no ha confirmado esta información.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.
Testigos indicaron que el conductor perdió el control de la rastra, de aproximadamente 20 pies de largo, provocando el vuelco.
El accidente se suma a la serie de percances de tránsito ocurridos el 1 de enero, que dejaron nueve personas muertas en distintas partes del país.
La zona permanece acordonada mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.