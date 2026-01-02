  1. Inicio
En fotos: Fuerte sismo sorprende a mexicanos este viernes

Un sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter se registró este viernes en México a las 7.58 hora local (13.58 GMT), según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN)

  • Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 09:15
El sismo tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, pero sus efectos se detectaron en varias ciudades del país.

 Fotos: EFE
Incluida la capital mexicana, aunque aún no se reportan daños materiales o pérdidas humanas.

 Foto: EFE
De acuerdo con el SSN, el sismo fue considerado como "severo" y avisó que se mantiene monitoreo en las zonas donde fue percibido.

 Foto: EFE
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló durante su conferencia de prensa matutina que habló con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, “y están citando al Consejo de Protección Civil y hasta ahora parece que no hay daños graves”.

 Foto: EFE
La mandataria precisó que, en el caso de la Ciudad de México, en un primer sobrevuelo que hicieron helicópteros como protocolo “se informa que tampoco hay daños”.

 Foto: EFE
En tanto, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle informó a través de sus redes sociales que el movimiento telúrico se sintió fuerte en varias zonas de Veracruz y que Protección Civil estatal se encuentra evaluando el territorio.

 Foto: EFE
Mientras que la coordinación de Protección Civil estatal precisó que el sismo se percibió en las regiones de Tres Valles, Córdoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizaba, Huatusco y Coatzacoalcos.

 Foto: EFE
“Al momento no se reportan afectaciones en infraestructura estratégica y las fuerzas de tarea continúan realizando recorridos de verificación de manera coordinada”, señaló.

 Foto: EFE
Sheinbaum tuvo que suspender la tradicional conferencia de prensa matutina debido al sismo que sacudió el centro de México.

 Foto: EFE
Mientras la mandataria estaba brindando unos detalles de su gestión, se logra escuchar la alerta sísmica, por lo que Sheinbaum decide suspender todo y salir del recinto.

 Foto: EFE
"Uy está temblando, a ver con tranquilidad", dice la mandataria antes de pedirle ayuda al personal para que todos en la sala puedan ponerse bajo resguardo.

 Foto: EFE
En el clip compartido en redes se puede como todos, tanto el personal del gobierno como los medios salen lentamente del recinto y se quedan en la parte de afuera junto a la mandataria, esperando a que den la orden de regresar.

 Foto: EFE
