Blake Lively confesó que “envenenó” al reparto de Gossip Girl contra Penn Badgley

“Al principio me molestó mucho que lo contrataran”, declaró Lively. “De hecho, hice que todo el elenco se pusiera en su contra. Pero luego se dieron cuenta de que no era un idiota, sino una persona encantadora”.

Lively aseguró que, a pesar de esto, no había animosidad en el set y que el elenco pasaba tiempo juntos fuera de las grabaciones. Sin embargo, los rumores de conflictos entre los actores han resurgido, especialmente en el contexto de la batalla legal entre Lively y Baldoni.

La entrevista de Lively ha cobrado relevancia en medio de su batalla legal con Baldoni, a quien acusa de acoso sexual y de orquestar una campaña de difamación en su contra tras trabajar juntos en la adaptación cinematográfica de It Ends With Us, de Colleen Hoover.

Baldoni ha negado las acusaciones y presentó una contrademanda de 400 millones de dólares contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds, alegando que la pareja intentó destruir su reputación.

Además, Baldoni sostiene que Lively usó su amistad con Taylor Swift para intimidarlo en una reunión con Reynolds sobre cambios en una escena del filme.