Blake Lively dice que sus hijos han quedado traumatizados tras campaña

En los documentos que la protagonista de la serie Gossip Girl presentó ante el Departamento de Derechos Civiles de California y que obtuvo E! News, la actriz alega que Baldoni buscó una campaña de desprestigio para arruinar su reputación, lo que a su vez “traumatizó” a los hijos que tiene con Ryan Reynolds: James, de 10 años, Inez, de 8, Betty, de 5, y Olin, nacido en 2023.

“Lo peor de todo, sin embargo, ha sido el impacto en sus hijos pequeños, que han quedado traumatizados”, afirma Lively en los documentos presentados ante la justicia estadounidense.

Blake Lively demandó al director y coprotagonista junto a ella de la película “Romper el círculo” (It Ends With Us), Justin Baldoni, por acoso sexual y una campaña de desprestigio.

La demanda, obtenida por TMZ y que según el diario The New York Times fue presentada el viernes en California y acusa a Baldoni ya los estudios Wayfarer de embarcarse en un “plan de varios niveles” para dañar la reputación de Lively después de que ella se Se quejara del “acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores” sufridos durante el rodaje.