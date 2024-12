David Chávez Madison denuncia que una cúpula de su partido lo traicionó

3

“Yo fui notificado el 13 de septiembre que Interpol me había informado que se había revocado cualquier orden de aprehensión de carácter internacional, lo que me deja moverme a todos lados, menos a Honduras. Ayer, mi abogado fue notificado de que también se suspendía la orden en el país y, como abogado, sé cuáles son los procesos”, expresó Chávez Madison.

4

El líder nacionalista recordó el momento en que fue requerido en el aeropuerto de Palmerola: “Todo fue tan drástico y difícil que, si me hubieran citado, yo hubiera ido. Pero no sabía qué estaba pasando y, por temor a por mi vida, tuve que cuidar la institución y a mi persona. Afrontamos esto con humildad y enfrentamos el proceso con dignidad. Siempre he dicho que mi mejor testigo es mi consciencia y la tengo tranquila”.

5

Asimismo, reveló que “no podemos dejar de reconocer que hubo un acuerdo político. Hay que revisar quiénes lo hicieron y deberán informarle al nacionalismo lo que se acordó. Pediré explicaciones como presidente de mi partido para ver qué fue lo acordado y, ahí, determinaremos y entenderemos qué pasó, porque efectivamente hubo un acuerdo y se necesitan explicaciones”.

6

Además, aseveró que “siempre he sido el presidente del partido. La vicepresidenta estaba de forma interina y llegamos con la decisión de unificar nuestro partido, de tener la posibilidad de la victoria y fortalecer todos los programas que teníamos”.

7

Por último, el presidente del partido de la estrella solitaria expresó que “me he sentido hasta traicionado por una cúpula mala de mi partido, pero bueno, son cosas que suceden y, por las cuales, los perdono”.

8

Aunque dijo que pronto regresaría al país, no estableció una fecha precisa. Chávez se someterá a la justicia en libertad, después de que el juez dejara sin efecto su captura.