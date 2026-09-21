CN recibirá propuesta de reformas electorales impulsada por la sociedad civil y el PNUD

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sostendrá este lunes a las 2:30 de la tarde una reunión con representantes de diez organizaciones de la sociedad civil. En la cita, las agrupaciones formalizarán la entrega de una propuesta de reformas electorales elaborada con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). ​Entre los entes firmantes destacan el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), la Unión Nacional de Ciegos Hondureños (UNCIH), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH). También se integran la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV), el Foro de Mujeres Políticas de Honduras (FMPH), el Movimiento PATRIA y el Frente Nacional para Elecciones Limpias (FRENAEL).

​Posteriormente, a las 4:30 de la tarde, las organizaciones acudirán a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para hacer entrega del documento a los consejeros del órgano electoral. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ​"Hoy a las 2:30 de la tarde, varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el CNA, CESPAD, Patria y otras que se han venido reuniendo con el PNUD por muchos meses, han terminado ya su trabajo de paquete de reformas electorales y lo van a presentar tanto al presidente del Congreso, José Tomás Zambrano Molina, a la Comisión Electoral y luego, van a ir al CNE también a presentarlas allá", expresó Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional. ​La entrega del PNUD se suma a otras propuestas ingresadas previamente por exmiembros del CNE, fuerzas políticas y diputados a título individual. Entre las iniciativas que ya están en el Legislativo figuran el distanciamiento de comicios, la segunda vuelta y la ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). ​Con la recepción del proyecto formulado por la sociedad civil, el Poder Legislativo proyecta cerrar la fase de recepción de propuestas para enfocar los esfuerzos en las negociaciones bancarias. ​"Hoy terminamos de recibir las reformas y ya empezamos a consensuarlas a nivel de partidos políticos para ver cuáles proceden con 86 votos y cuáles no proceden para poder votarlas en este año calendario", declaró Rivera Callejas.

​Para que las reformas sean aprobadas, la Ley Electoral exige el respaldo de una mayoría calificada de 86 votos en el pleno del Congreso Nacional. La normativa distingue entre cambios electorales ordinarios, de aplicación inmediata tras su publicación, y aquellos de rango constitucional que requieren ratificación en una segunda legislatura.​ En el ámbito de los cambios ordinarios resalta la ciudadanización de las mesas, planteada para evitar la hegemonía partidaria en la custodia y conteo inicial del sufragio. La propuesta busca que los 18,000 secretarios y escrutadores provengan de sectores independientes como iglesias, academias y colegios profesionales.

​"Esa la presentó el presidente Zambrano Molina para que los 18,000 secretarios de Juntas Receptoras de Votos, los 18,000 escrutadores, no sean de partidos políticos, sino que quien levante el acta, quien escanee el acta, sean de sociedad civil. Si se aprueba en octubre y se publica en el Diario Oficial, ya entra en vigencia", indicó el diputado.​ Otra modificación de carácter electoral ordinario se orienta a institucionalizar el Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) dentro del CNE. El objetivo es consolidar una infraestructura técnica propia que evite las contrataciones privadas millonarias y reduzca los tiempos de divulgación de datos tras el cierre de las urnas. ​Respecto a la segunda vuelta electoral, el presidente de la comisión legislativa explicó que al implicar una modificación constitucional requiere aprobación en la actual legislatura y ratificación en la subsiguiente, aunque estimó complejo alcanzar la mayoría requerida.​ "Esa sí sería reforma constitucional que ocuparía dos legislaturas; sin embargo, no creo que se ajusten los 86 votos. En Honduras solo participamos cinco partidos, de los cuales solo tres tienen posibilidades, y el tercer partido político sería el que decidiera en segunda vuelta, lo que creo no es justo. Si hay 86 votos, va a haber segunda vuelta; si no los hay, no habrá", enfatizó Rivera Callejas.