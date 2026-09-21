Embajada de EE UU advierte deportaciones ante caravana de hondureños

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la reciente salida de una caravana de migrantes hondureños con rumbo hacia Estados Unidos, la Embajada estadounidense en el país advirtió que aquellos que ingresen ilegalmente serán deportados.
A través de sus redes sociales, la sede diplomática enfatizó que las fronteras de su país están "cerradas para quienes violan la ley". Asimismo, aconsejó no arriesgar sus vidas ni las de sus familias en la travesía hacia la nación norteamericana.
"No crea las mentiras de los traficantes de personas. Si intenta ingresar ilegalmente a Estados Unidos, será deportado", enfatizó.
El pasado domingo -20 de septiembre-, alrededor de 400 personas se aglomeraron en San Pedro Sula (Cortés) para partir rumbo a Estados Unidos, manifestando que lo hacen ante la pobreza, la falta de oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida que no ofrece el país.
Los migrantes en grupo emprendieron su viaje hacia la frontera de Corinto del municipio de Omoa, para así ingresar a territorio guatemalteco.
Cabe recordar que la última caravana de migrantes que partió desde Honduras se reportó en enero de 2025. Estas personas salieron del país en busca del "sueño americano".
Sin embargo, el ingreso de estas personas se verá más obstaculizado ante las políticas migratorias estadounidenses endurecidas desde el regreso de Donald Trump a la presidencia. El mandatario decidió robustecer la presencia de militares en la frontera con Estados Unidos con el objetivo de impedir el ingreso irregular de ciudadanos de otras nacionalidades.
Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), desde el 1 de enero hasta el 10 de septiembre de 2026 han sido deportados 30,432 hondureños desde Estados Unidos.
La situación de hondureños retornados también se agrava ante la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), lo cual se traduce en el futuro regreso de más de 50 mil compatriotas.
Bajo este panorama, el gobierno de Nasry Asfura solicitó a Estados Unidos un "período de gracia" con el fin de prepararse para recibir a estos ciudadanos.