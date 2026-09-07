La ONU pide a EEUU detener expulsión de inmigrantes a países donde pueden correr peligro

Ginebra, Suiza.- El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este lunes 07 de septiembre a Estados Unidos que detenga la expulsión de migrantes hacia países donde "pueden sufrir daños irreparables", incluido Haití. Asimismo, reclamó a las autoridades estadounidenses que garanticen un proceso legal y justo para los migrantes que son expulsados hacia terceros países y que tengan la posibilidad efectiva de impugnar las decisiones antes de que estas sean ejecutadas. Durante la inauguración de la 63ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Türk informó que desde su última presentación sobre esta situación, realizada a finales de junio, cuatro personas más han muerto bajo custodia migratoria estadounidense.

Con estos nuevos fallecimientos, el número de migrantes que han muerto mientras permanecían bajo custodia de las autoridades estadounidenses asciende a 23 en lo que va de 2026, según detalló el alto comisionado.

Ante esta situación, Türk reclamó que se establezcan las responsabilidades legales correspondientes por cada una de estas muertes y pidió que las autoridades investiguen de manera adecuada las circunstancias en las que ocurrieron los fallecimientos. Siempre en el terreno de la migración, el alto comisionado cuestionó además los planes para dotar a los agentes de inmigración de Estados Unidos de guantes capaces de administrar descargas eléctricas durante sus operaciones. A juicio de Türk, la utilización de este tipo de dispositivos podría aumentar los niveles de violencia durante los procedimientos migratorios y generar nuevos riesgos para las personas detenidas o sometidas a procesos de expulsión. La advertencia se produce en un contexto de creciente preocupación de organismos de la ONU por las expulsiones desde Estados Unidos hacia terceros países, especialmente cuando estos no ofrecen garantías suficientes para proteger la integridad y los derechos de los migrantes.