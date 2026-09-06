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Avión de Amazon se salió de la pista, chocó contra varios vehículos y se incendió en Miami

Un avión de carga de Amazon se salió de la pista tras aterrizar este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde chocó contra varios vehículos y posteriormente se incendió

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 15:11
Avión de Amazon se salió de la pista, chocó contra varios vehículos y se incendió en Miami

Un avión de carga de Amazon se salió de la pista tras aterrizar este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami.

 Foto: Agencia EFE

Nueva York, Estados Unidos.- Un avión de carga con el logotipo de Amazon se estrelló este domingo al salirse de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

La FAA indicó en su perfil de X que el vuelo 7598 de Prime Air se salió de la pista alrededor de las 14:00 hora local (20:00 GMT) y que el avión involucrado era un Boeing 767-300 que había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico.

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La aeronave chocó con varios vehículos y más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade se encuentran en el lugar del incidente, según informó este departamento en una publicación en Facebook.

"Al llegar al lugar, los profesionales se encontraron con un avión que se había incendiado como consecuencia del accidente, con intensas llamas y mucho humo. Los bomberos están trabajando para extinguir el incendio y atender a los heridos", explicó.

Por ahora, se desconoce el número de heridos que ha dejado el incidente.

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Mientras, el aeropuerto de Miami informó en X de que la aeronave quedó inmovilizada en el extremo noreste del aeropuerto y que todas las pistas y vías de rodaje permanecen cerradas, de manera que se han suspendido todos los despegues y aterrizajes.

En imágenes difundidas en redes sociales se puede ver a la aeronave en medio de la carretera y con una gran llamarada de humo detrás.

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Redacción web
Agencia EFE

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