Nasry Asfura anuncia nuevo centro de visitantes en Copán con financiamiento de Japón

Copán, Honduras.- Durante la ceremonia conmemorativa por los 1,600 años de la llegada del primer rey de Copán, K’inich Yax K’uk’ Mo’ a Copán, el presidente Nasry Asfura, se pronunció sobre la importancia de este sitio arqueológico para Honduras y anunció cambios tecnológicos de la mano con el gobierno de Japón.
La ceremonia se celebró en el Museo Arqueológico Maya, del sitio de Copán Ruinas, donde representantes del gobierno suscribieron con el embajador de Japón en Honduras, Kazuhiro Nakai, un acuerdo para la construcción del nuevo centro de visitantes en Copán, el más importante sitio arqueológico que tiene el país centroamericano, que en 1980 fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco).
La obra tendrá una inversión de 17.5 millones de lempiras y será otorgada bajo el esquema del Fondo Contraparte Non-Project de la cooperación japonesa. El proyecto tendrá un período de ejecución de un año.
En ese sentido, el mandatario resaltó que la cooperación japonesa permitirá fortalecer la infraestructura y mejorar la experiencia de los turistas que visitan uno de los principales destinos culturales del país.
"Hoy aquí queda demostrado nuevamente el apoyo que Japón nos está dando para modernizar nuestras instalaciones con el nuevo centro de visitantes".
“Este nuevo centro va a ser con la mejor tecnología. Donde van a poder comprar sus tickets en línea para poder entrar al parque y hacer las visitas. El actual centro de visitantes va a quedar como oficina y laboratorio para todos los antropólogos”, explicó Asfura.
De igual manera, el presidente adelantó que se fortalecerá el Centro Regional de Investigaciones Arqueológicas (CRIA), donde se resguarda una importante colección de piezas que forman parte del patrimonio histórico y cultural de Honduras.
“Fortaleceremos el CRIA, que es donde tenemos alrededor de 30 a 40 mil unidades de piezas arqueológicas. Vamos a invertir en una planta eléctrica de respaldo para que puedan conservarse todas las piezas".
Además, Asfura manifestó que la cooperación internacional representa una oportunidad para continuar desarrollando el complejo arqueológico y potenciar su capacidad para atraer visitantes nacionales y extranjeros.
“Tenemos que potenciarlo aún más (Copán Ruinas). Debemos sentirnos orgullosos de lo que hoy tenemos aquí, porque realmente es una cultura milenaria, muy avanzada para su tiempo”.
Por otra parte, el gobernante destacó la importancia histórica de la civilización maya y aseguró que Honduras tiene la responsabilidad de preservar y promover una cultura que dejó importantes aportes en diferentes áreas del conocimiento.
Finalmente, el presidente aseguró que la administración gubernamental brindará apoyo a la población sin distinciones políticas, mientras continúan los esfuerzos para preservar, modernizar y promover uno de los mayores tesoros históricos del país.
"Aquí estamos como gobierno, para servirles sin distinción de ningún color político", sentenció el mandatario.