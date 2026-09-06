Nasry Asfura anuncia nuevo centro de visitantes en Copán con financiamiento de Japón

Copán, Honduras.- Durante la ceremonia conmemorativa por los 1,600 años de la llegada del primer rey de Copán, K’inich Yax K’uk’ Mo’ a Copán, el presidente Nasry Asfura, se pronunció sobre la importancia de este sitio arqueológico para Honduras y anunció cambios tecnológicos de la mano con el gobierno de Japón.

La ceremonia se celebró en el Museo Arqueológico Maya, del sitio de Copán Ruinas, donde representantes del gobierno suscribieron con el embajador de Japón en Honduras, Kazuhiro Nakai, un acuerdo para la construcción del nuevo centro de visitantes en Copán, el más importante sitio arqueológico que tiene el país centroamericano, que en 1980 fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco).

La obra tendrá una inversión de 17.5 millones de lempiras y será otorgada bajo el esquema del Fondo Contraparte Non-Project de la cooperación japonesa. El proyecto tendrá un período de ejecución de un año.

En ese sentido, el mandatario resaltó que la cooperación japonesa permitirá fortalecer la infraestructura y mejorar la experiencia de los turistas que visitan uno de los principales destinos culturales del país.

"Hoy aquí queda demostrado nuevamente el apoyo que Japón nos está dando para modernizar nuestras instalaciones con el nuevo centro de visitantes".