Doctor que atiende en Gracias a Dios pide dinero en redes porque no le han pagado en todo el 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Natan Webster, ese es el nombre de un médico hondureño que atiende en la aldea de Suhí, Puerto Lempira, Gracias a Dios, y ha acudido a redes sociales para pedir dinero porque no ha cobrado salario en todo el 2026. El galeno ha optado por usar su cuenta de Facebook para precisar la crisis en que se encuentra, compartiendo una cuenta bancaria para toda persona que quiera apoyarlo. Justamente en la red social explicó que "he estado laborando aquí hace dos años y desde enero estoy sin recibir ningún salario".

Pese a ello, Webster informó que no ha dejado de asistir al centro de salud donde sirve como médico general: "He trabajado continuamente, estoy en un área muy lejana y muy retirada; estoy en la parte fronteriza entre Nicaragua y Honduras a tres horas del hospital Puerto Lempira que es el hospital más cercano". "El gremio médico en Honduras está pasando por crisis y no soy el único médico que está así; sinceramente, esta situación da pena", añadió en un video. En otra publicación, volvió a pedir ayuda ya que accedió a una oportunidad de seguirse preparando en España, pero la falta de fondos le ha limitado para trasladarse a Tegucigalpa. "Necesito viajar a la Embajada de España y presentar mis documentos para continuar mi solicitud de capacitación médica en España. Esta puerta se abrió cuando mi título médico fue reconocido en España a principios de este año. No quiero que meses de trabajo sin pago me cuesten una oportunidad que he estado preparando durante años. La oportunidad que podría cambiar todo para mí, mi familia y las personas a las que sirvo. Así que hoy, pido ayuda. Por favor, ayúdame a llegar a esa embajada", posteó en Facebook el 2 de septiembre.

Natan Webster solicitaba 300 dólares (L8,053) para llegar a Tegucigalpa e ir a la Embajada de España, de esta manera continuar con su proceso en busca de mejores oportunidades.

Hasta este 5 de septiembre, el médico informó que le faltaban 100 dólares, ya que su cita es este lunes 7 de septiembre. "Mañana comienzo el viaje a Tegucigalpa, esperando poder llegar a la Embajada de España el lunes para presentar mi documentación para el examen MIR en enero, el examen que podría abrir la puerta para que pueda continuar mi formación médica en España. He recaudado casi todo lo que necesito para completar el viaje y finalizar el proceso. Todavía me faltan unos 100 dólares", compartió el 4 del presente mes. Junto a Webster, al menos 16 médicos presentan el mismo problema en el hospital de Puerto Lempira en Gracias a Dios.

Autoridades

Ante las denuncias, el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, reconoció que la institución mantiene pendiente el pago de ocho meses de salario a los 16 médicos y aseguró que la deuda sería saldada durante la presente semana.