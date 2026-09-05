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Doctor que atiende en Gracias a Dios pide dinero en redes porque no le han pagado en todo el 2026

El médico tuvo que acudir a las redes para pedir dinero ya que tiene una oportunidad de prepararse en España, pero no tiene fondos para dejar la documentación en la embajada española en Tegucigalpa

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 20:59
Doctor que atiende en Gracias a Dios pide dinero en redes porque no le han pagado en todo el 2026

Natan Webster es un médico general que no ha cobrado su salario en todo el año.

Foto: Cortesía redes Natan Webster

Tegucigalpa, Honduras.- Natan Webster, ese es el nombre de un médico hondureño que atiende en la aldea de Suhí, Puerto Lempira, Gracias a Dios, y ha acudido a redes sociales para pedir dinero porque no ha cobrado salario en todo el 2026.

El galeno ha optado por usar su cuenta de Facebook para precisar la crisis en que se encuentra, compartiendo una cuenta bancaria para toda persona que quiera apoyarlo.

Justamente en la red social explicó que "he estado laborando aquí hace dos años y desde enero estoy sin recibir ningún salario".

Unos 16 médicos del hospital de Puerto Lempira llevan ocho meses sin recibir salario

Pese a ello, Webster informó que no ha dejado de asistir al centro de salud donde sirve como médico general: "He trabajado continuamente, estoy en un área muy lejana y muy retirada; estoy en la parte fronteriza entre Nicaragua y Honduras a tres horas del hospital Puerto Lempira que es el hospital más cercano".

"El gremio médico en Honduras está pasando por crisis y no soy el único médico que está así; sinceramente, esta situación da pena", añadió en un video.

En otra publicación, volvió a pedir ayuda ya que accedió a una oportunidad de seguirse preparando en España, pero la falta de fondos le ha limitado para trasladarse a Tegucigalpa.

"Necesito viajar a la Embajada de España y presentar mis documentos para continuar mi solicitud de capacitación médica en España. Esta puerta se abrió cuando mi título médico fue reconocido en España a principios de este año. No quiero que meses de trabajo sin pago me cuesten una oportunidad que he estado preparando durante años. La oportunidad que podría cambiar todo para mí, mi familia y las personas a las que sirvo. Así que hoy, pido ayuda. Por favor, ayúdame a llegar a esa embajada", posteó en Facebook el 2 de septiembre.

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Natan Webster solicitaba 300 dólares (L8,053) para llegar a Tegucigalpa e ir a la Embajada de España, de esta manera continuar con su proceso en busca de mejores oportunidades.

Hasta este 5 de septiembre, el médico informó que le faltaban 100 dólares, ya que su cita es este lunes 7 de septiembre.

"Mañana comienzo el viaje a Tegucigalpa, esperando poder llegar a la Embajada de España el lunes para presentar mi documentación para el examen MIR en enero, el examen que podría abrir la puerta para que pueda continuar mi formación médica en España. He recaudado casi todo lo que necesito para completar el viaje y finalizar el proceso. Todavía me faltan unos 100 dólares", compartió el 4 del presente mes.

Junto a Webster, al menos 16 médicos presentan el mismo problema en el hospital de Puerto Lempira en Gracias a Dios.

Autoridades

Ante las denuncias, el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, reconoció que la institución mantiene pendiente el pago de ocho meses de salario a los 16 médicos y aseguró que la deuda sería saldada durante la presente semana.

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Castillo atribuyó el atraso a un problema administrativo heredado de la anterior gestión de la Secretaría de Salud.

Según explicó, los médicos habían obtenido una segunda oportunidad laboral mediante un acuerdo permanente debido a la necesidad de personal en la zona, pero la documentación habría generado inconsistencias en la plataforma de pagos.

El viceministro aseguró que actualmente se trabaja en el ordenamiento administrativo para corregir el problema y proceder con el pago de los salarios pendientes.

Además, adelantó que se analiza otorgar a los médicos una segunda plaza de nombramiento, tomando en cuenta las dificultades que existen para garantizar la cobertura sanitaria en La Mosquitia.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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