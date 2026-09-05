Médicos amenazan con asambleas si el gobierno no paga salarios atrasados

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, afirmó que el gremio perdió la confianza en el gobierno debido a los constantes incumplimientos relacionados con el pago de salarios pendientes, una deuda que, según denunció, ya suma ocho meses. Santos explicó que la problemática se remonta a febrero y recordó que entre marzo y mayo mantuvo reuniones con viceministros de Salud, con quienes firmó acuerdos para cancelar los salarios pendiente. Sin embargo, aseguró que las autoridades no cumplieron con lo pactado. Asimismo, el dirigente médico indicó que el pasado 10 de julio sostuvo un nuevo encuentro con funcionarios en Casa Presidencial, donde nuevamente recibió el compromiso de que se procedería con la cancelación de los salarios adeudados.

Posteriormente, el 19 de agosto, las autoridades volvieron a comprometerse a solucionar la situación, pero de acuerdo con Santos, nuevamente incumplieron con lo acordado y los profesionales de la salud continúan a la espera de sus remuneraciones. A los pagos pendientes se suman otros incumplimientos por parte del Gobierno, entre ellos la cancelación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la bienal y la asignación de plazas para los médicos contemplados en el Decreto 47-2020. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 01 de junio del año 2020, el Decreto 47-2020 autorizó al Poder Ejecutivo a emitir los acuerdos de nombramiento correspondientes al personal bajo la modalidad de contrato médico, sanitario, asistencial y de apoyo que haya participado de forma efectiva durante la emergencia del covid-19.

Reacción

Santos rechazó que las acciones y denuncias del gremio respondan a intereses políticos y sostuvo que los médicos únicamente están dando a conocer una situación que afecta directamente a los trabajadores, quienes llevan varios meses sin recibir sus salarios. Además, criticó los cuestionamientos dirigidos contra su persona y aseguró que estos no desvirtúan la deuda que mantiene el Gobierno con los profesionales de la salud.