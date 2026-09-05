Messi y Cristiano Ronaldo jugarían juntos: El plan que tienen para unirlos en un equipo

Equipo quiere juntar a Messi y Cristiano Ronaldo para que jueguen juntos. Revelan el plan que tienen para hacer historia.
Carlos Tévez prepara un partido de despedida que podría hacer realidad el sueño de millones de aficionados.
El argentino quiere invitar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a su gran homenaje en La Bombonera.
La posibilidad de ver a Messi y Cristiano compartiendo equipo nuevamente ha desatado una enorme expectativa mundial.
Tévez busca reunir a las dos máximas figuras del fútbol moderno en un mismo terreno de juego.
Si ambos aceptan la invitación, Messi y Cristiano podrían vestir la misma camiseta por primera vez en un partido de estas características.
El esperado encuentro estaría previsto para el 19 de diciembre de 2026 en La Bombonera.
La gran atracción del homenaje sería precisamente la presencia de Messi y Cristiano jugando juntos.
Tévez tiene una conexión especial con ambos, ya que compartió vestuario con Messi en Argentina y con Cristiano en el Manchester United.
El argentino fue compañero de Cristiano durante una etapa dorada del Manchester United, donde también formó ataque con Wayne Rooney.
Con Messi, Tévez compartió cancha en la Selección Argentina durante diferentes torneos internacionales.
Ahora, el exdelantero pretende reunir a sus dos grandes amigos y convertir su despedida en un momento histórico.
La expectativa crece ante la posibilidad de que Messi y Cristiano formen una dupla ofensiva que durante años solo existió en la imaginación de los aficionados.
El último partido en el que ambos coincidieron sobre el campo fue en enero de 2023, durante un amistoso disputado en Riad.
Más de tres años después, el fútbol podría volver a juntar a Messi y Cristiano, esta vez con la posibilidad de que compartan equipo.