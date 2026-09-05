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Messi y Cristiano Ronaldo jugarían juntos: El plan que tienen para unirlos en un equipo

El último partido en el que ambos coincidieron sobre el campo fue en enero de 2023

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 11:21
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Equipo quiere juntar a Messi y Cristiano Ronaldo para que jueguen juntos. Revelan el plan que tienen para hacer historia.

Fotos: Cortesía.
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Carlos Tévez prepara un partido de despedida que podría hacer realidad el sueño de millones de aficionados.
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El argentino quiere invitar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a su gran homenaje en La Bombonera.
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La posibilidad de ver a Messi y Cristiano compartiendo equipo nuevamente ha desatado una enorme expectativa mundial.
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Tévez busca reunir a las dos máximas figuras del fútbol moderno en un mismo terreno de juego.
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Si ambos aceptan la invitación, Messi y Cristiano podrían vestir la misma camiseta por primera vez en un partido de estas características.
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El esperado encuentro estaría previsto para el 19 de diciembre de 2026 en La Bombonera.
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La gran atracción del homenaje sería precisamente la presencia de Messi y Cristiano jugando juntos.
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Tévez tiene una conexión especial con ambos, ya que compartió vestuario con Messi en Argentina y con Cristiano en el Manchester United.
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El argentino fue compañero de Cristiano durante una etapa dorada del Manchester United, donde también formó ataque con Wayne Rooney.
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Con Messi, Tévez compartió cancha en la Selección Argentina durante diferentes torneos internacionales.
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Ahora, el exdelantero pretende reunir a sus dos grandes amigos y convertir su despedida en un momento histórico.
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La expectativa crece ante la posibilidad de que Messi y Cristiano formen una dupla ofensiva que durante años solo existió en la imaginación de los aficionados.
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El último partido en el que ambos coincidieron sobre el campo fue en enero de 2023, durante un amistoso disputado en Riad.
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Más de tres años después, el fútbol podría volver a juntar a Messi y Cristiano, esta vez con la posibilidad de que compartan equipo.
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