Chica sorprende a todos, Benguché preocupa, golazo de Puskas y Olimpia vapulea al Platense

Linda chica deslumbra, lesión de Benguché y Arboleda modo "bestia". Las postales que dejó la goleada de Olimpia a Platense.
La ciudad de Comayagua se vistió de gala este jueves 3 de septiembre con la llegada de Olimpia.
Las lindas chicas se robaron todas las miradas, nunca pueden faltar en este tipo de encuentros de los albos.
La aficionadas del león no podían perderse el duelo entre Olimpia y Platense por la jornada 6 del torneo Apertura.
Platense no estuvo solo y este hincha selacio sorprendió al llegar con esta gorra de tiburón.
Este fue el 11 titular de Olimpia: 1- Édrick Menjívar; 15- Kevin Guity, 2- Emanuel Hernández, 3- Clinton Bennet, 5- Emanuel Cuello; 14- Jack Baptiste, 18- Raúl García, 8- Edwin Rodríguez, 7- Imanol Enríquez; 9- Jorge Benguché y 21- Kilmar Peña.
Así salió Platense: 1- Merlin Bonilla; 16- Avner Portillo, 6- Jefferson Castillo, 3- Rubén García, 27- Anthony García; 8- Jefferson Palacios, 23- Manuel Salinas, 30- Edwin Solano, 22- Cristian Gutiérrez, 14- Eduardo Urbina, 22- Cristian Gutiérrez; 12- Georgie Welcome.
Olimpia salió encendido en el partido y rápidamente se puso a ganar con gol de Jorge "Toro" Benguché.
Edwin Rodríguez soltó un pase fenomenal de tres dedos y Benguché estuvo atento en el área de Platense para conectarla de cabeza y abrir la lata.
Al minuto 18, Platense sorprendió y puso el empate 1-1 con un golazo de Eduardo Urbina.
El atacante del tiburón recibió un centro desde la banda derecha y la prendió de volea para poner tablas el marcador. Muchos ya consideran este como el mejor gol en lo que va del torneo.
Olimpia recibió una mala noticia al minuto 20 del primer tiempo. Jorge Benguché tuvo que salir del partido por lesión.
Yustin Arboleda entró en lugar de Benguché y a los 9 minutos de haber ingresado puso el 2-1 a favor de Olimpia.
Remate de Kilmar Peña que impactó en el defensor Palacios y Yustin aprovechó para sacar zurdazo y el balón pasó debajo de las piernas del portero.
El atacante colombiano celebró con todo su primer gol de este certamen liguero. Se arrodilló y miró al cielo.
Olimpia se fue al descanso con el marcador 2-1 a su favor. Jorge Benguché y Yustin Arboleda anotaron para los leones, mientra que Eduardo Urbina marcó el gol de Platense.
El cuerpo técnico de Olimpia no estaba contento con el resultado y realizó algunas modificaciones.
Raúl Cáceres motivó a sus muchachos para salir en busca del empate en el partido.
Yustin Arboleda no perdonó. El delantero ingresó al área, hizo el enganche para quitarle la marca de Jefferson Castillo, sacó zurdazo y el balón pasó por debajo de las piernas del arquero para irse al fondo.
El colombiano se limpió los malos espíritus y sumó su segundo gol del certamen, ambos en el mismo partido.
Al minuto 78 cayó el hat-trick de Yustin Arboleda. El delantero merengue vio salido al portero Bonilla y no dudó en disparar globeado para liquidar el partido 4-1.
Olimpia cerró una actuación redonda y marcha invicto tras 6 jornadas de la Liga Nacional de Honduras. Es líder absoluto del certamen.