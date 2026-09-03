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Chica sorprende a todos, Benguché preocupa, golazo de Puskas y Olimpia vapulea al Platense

Te mostramos las mejores postales que dejó el partido entre Olimpia y Platense

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 19:30
Chica sorprende a todos, Benguché preocupa, golazo de Puskas y Olimpia vapulea al Platense
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Linda chica deslumbra, lesión de Benguché y Arboleda modo "bestia". Las postales que dejó la goleada de Olimpia a Platense.

Fotos: Alex Pérez / EL HERALDO.
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La ciudad de Comayagua se vistió de gala este jueves 3 de septiembre con la llegada de Olimpia.
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Las lindas chicas se robaron todas las miradas, nunca pueden faltar en este tipo de encuentros de los albos.
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La aficionadas del león no podían perderse el duelo entre Olimpia y Platense por la jornada 6 del torneo Apertura.
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Platense no estuvo solo y este hincha selacio sorprendió al llegar con esta gorra de tiburón.

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Este fue el 11 titular de Olimpia: 1- Édrick Menjívar; 15- Kevin Guity, 2- Emanuel Hernández, 3- Clinton Bennet, 5- Emanuel Cuello; 14- Jack Baptiste, 18- Raúl García, 8- Edwin Rodríguez, 7- Imanol Enríquez; 9- Jorge Benguché y 21- Kilmar Peña.
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Así salió Platense: 1- Merlin Bonilla; 16- Avner Portillo, 6- Jefferson Castillo, 3- Rubén García, 27- Anthony García; 8- Jefferson Palacios, 23- Manuel Salinas, 30- Edwin Solano, 22- Cristian Gutiérrez, 14- Eduardo Urbina, 22- Cristian Gutiérrez; 12- Georgie Welcome.
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Olimpia salió encendido en el partido y rápidamente se puso a ganar con gol de Jorge "Toro" Benguché.

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Edwin Rodríguez soltó un pase fenomenal de tres dedos y Benguché estuvo atento en el área de Platense para conectarla de cabeza y abrir la lata.
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Al minuto 18, Platense sorprendió y puso el empate 1-1 con un golazo de Eduardo Urbina.
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El atacante del tiburón recibió un centro desde la banda derecha y la prendió de volea para poner tablas el marcador. Muchos ya consideran este como el mejor gol en lo que va del torneo.
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Olimpia recibió una mala noticia al minuto 20 del primer tiempo. Jorge Benguché tuvo que salir del partido por lesión.

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Yustin Arboleda entró en lugar de Benguché y a los 9 minutos de haber ingresado puso el 2-1 a favor de Olimpia.
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Remate de Kilmar Peña que impactó en el defensor Palacios y Yustin aprovechó para sacar zurdazo y el balón pasó debajo de las piernas del portero.
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El atacante colombiano celebró con todo su primer gol de este certamen liguero. Se arrodilló y miró al cielo.

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Olimpia se fue al descanso con el marcador 2-1 a su favor. Jorge Benguché y Yustin Arboleda anotaron para los leones, mientra que Eduardo Urbina marcó el gol de Platense.
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El cuerpo técnico de Olimpia no estaba contento con el resultado y realizó algunas modificaciones.
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Raúl Cáceres motivó a sus muchachos para salir en busca del empate en el partido.
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Yustin Arboleda no perdonó. El delantero ingresó al área, hizo el enganche para quitarle la marca de Jefferson Castillo, sacó zurdazo y el balón pasó por debajo de las piernas del arquero para irse al fondo.
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El colombiano se limpió los malos espíritus y sumó su segundo gol del certamen, ambos en el mismo partido.
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Al minuto 78 cayó el hat-trick de Yustin Arboleda. El delantero merengue vio salido al portero Bonilla y no dudó en disparar globeado para liquidar el partido 4-1.

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Olimpia cerró una actuación redonda y marcha invicto tras 6 jornadas de la Liga Nacional de Honduras. Es líder absoluto del certamen.
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