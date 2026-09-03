Sorprendente: Los millones que ganan los jugadores hondureños en Estados Unidos

Se revela el top de los futbolistas hondureños mejor pagados de la MLS en Estados Unidos. Sorprenden las millonarias cifras.
La MLS dio a conocer su reporte oficial de salarios, permitiendo conocer cuánto perciben los futbolistas hondureños que militan en el fútbol estadounidense durante la temporada 2026.
Andy Najar aparece como el hondureño mejor pagado del Nashville SC durante la temporada 2026 de la MLS.
El experimentado lateral cuenta con un salario base anual de 550,000 dólares, equivalentes a unos 14.8 millones de lempiras.
Su compensación garantizada asciende a 580,000 dólares, cerca de 15.6 millones de lempiras.
Joseph Rosales ocupa el segundo puesto entre los catrachos con mayores ingresos en la MLS.
El futbolista del Austin FC tiene un sueldo base de 500,000 dólares, alrededor de 13.45 millones de lempiras.
Su contrato contempla una compensación garantizada de 529,875 dólares, unos 14.25 millones de lempiras.
Bryan Acosta se ubica en la tercera posición de este particular ranking salarial.
El mediocampista hondureño, integrante del Nashville SC, percibe 185,000 dólares como salario base anual.
La cifra garantizada para Acosta alcanza los 200,500 dólares, equivalentes a aproximadamente 5.39 millones de lempiras.
David Ruiz completa la lista de los cuatro hondureños destacados por sus ingresos en la MLS.
El jugador de New York Red Bulls mantiene un contrato de cantera que le representa 135,887 dólares de salario base y 163,064 dólares garantizados, mientras acumula 253 minutos.