Jerry Bengtson involucrado en pelea con aficionado: Así se vivieron los momentos de tensión

Aficionado reacciona enfurecido contra el jugador Jerry Bengtson y vive momentos de tensión mientras viajaba junto a los jugadores del Olancho FC.
Jerry Bengtson continúa siendo protagonista dentro de la Liga Nacional de Honduras y ahora vive una nueva etapa con el Olancho FC.
El máximo goleador histórico del campeonato hondureño decidió ponerle punto final a su ciclo con Olimpia para afrontar un nuevo desafío en su carrera.
El delantero eligió fichar por los Potros pese a contar con propuestas de otros clubes, incluyendo algunos de los equipos grandes del país.
Desde su llegada a Olancho, Bengtson rápidamente se ha convertido en una de las principales figuras del plantel.
Su popularidad también se ha hecho evidente fuera de la cancha, donde los aficionados constantemente se acercan para pedirle fotografías y videos.
Sin embargo, en las últimas horas el atacante fue protagonista de una polémica que rápidamente comenzó a generar reacciones en las redes sociales.
Un usuario identificado como “Culicha” publicó un video en el que se observa un intercambio de palabras con el experimentado delantero hondureño.
En las imágenes se escucha al joven pedirle a Bengtson que le grabara un video, pero la respuesta del futbolista no fue la que esperaba.
“Le pedí un video a Jerry Bengtson y no lo dio, hay que ser humilde”, expresó el aficionado mientras relataba lo ocurrido.
Posteriormente, Bengtson respondió que no estaba obligado a grabar el video si no quería hacerlo, dejando clara su postura ante la petición. "Queres una foto y video, si no quiero darte video, no te lo doy".
La situación provocó que el joven reaccionara molesto y lanzara varios comentarios contra el futbolista, cuestionando su actitud. "Jugador del Inter Miami me negó un video, ahí está Jerry Bengtson. Jugó en el Barcelona, en el Inter Miami. Pélenme la...", explotó enfurecido el fanático.
"Sean humildes, no son nadie en la vida. Solo porque juegan en ya se creen las grandes...", manifestó el aficionado durante el momento de tensión.
La discusión continuó durante algunos segundos, mientras ambos intercambiaban palabras en medio de la situación.
En el video también se observa cómo otros integrantes del Olancho FC, entre ellos Gerson Argueta y Oscar Almendares, intervinieron para colocarse entre ambos y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.
El incidente rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó opiniones divididas entre quienes respaldan al aficionado y quienes consideran que Bengtson tiene derecho a decidir cuándo atender este tipo de solicitudes.