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Jugador de Real Madrid no podrá jugar Champions League: Se revela el insólito motivo

La exclusión del lateral francés llamó especialmente la atención debido a que días antes había participado en la sesión oficial de fotografías

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 14:50
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Jugador de Real Madrid se quedará sin jugar Champions League 2026. La razón por la que fue excluido del certamen.

Fotos: Cortesía.
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El Real Madrid dio a conocer su nómina de jugadores inscritos para afrontar la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27, generando sorpresa por una ausencia inesperada.
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Entre los futbolistas que quedaron fuera aparece Ferland Mendy, quien no podrá disputar esta primera etapa del torneo europeo.
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La exclusión del lateral francés llamó especialmente la atención debido a que días antes había participado en la sesión oficial de fotografías de la Champions League organizada por el club.
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Aquella aparición hacía pensar que Mendy estaría disponible para la competición continental, pero finalmente su nombre no apareció en la lista definitiva.
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El Real Madrid no ha ofrecido públicamente detalles sobre los motivos que llevaron a tomar esta determinación con el defensor.
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Sin embargo, todo apunta a que José Mourinho tomó la decisión desde el punto de vista estrictamente deportivo.
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El entrenador portugués tendría claras sus alternativas para el lateral izquierdo y habría decidido confiar en Marc Cucurella y Álvaro Carreras.
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Esta planificación deportiva deja a Mendy prácticamente sin espacio dentro de la rotación del primer equipo.
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A su situación deportiva se suma el problema físico que actualmente atraviesa, ya que continúa recuperándose de una lesión.
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Las constantes molestias físicas que ha sufrido en los últimos tiempos también habrían influido en la pérdida de protagonismo del futbolista francés.
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Mendy tampoco pudo concretar una salida durante el último mercado de fichajes debido precisamente a su estado físico.
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Ahora, su futuro en el Santiago Bernabéu vuelve a estar en el centro de las especulaciones y enero podría convertirse en una fecha determinante.
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Si logra recuperarse completamente, el club estaría dispuesto a analizar propuestas por el defensor y facilitar una posible transferencia.
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Mientras tanto, Mendy deberá concentrarse en su recuperación y no podrá participar en la fase de liga de la Champions League con el conjunto blanco.
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Su exclusión confirma el nuevo escenario en el lateral izquierdo del Real Madrid y deja en el aire si el francés continuará en el equipo o buscará un nuevo destino durante el próximo mercado de invierno.
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