Jugador de Real Madrid no podrá jugar Champions League: Se revela el insólito motivo

Jugador de Real Madrid se quedará sin jugar Champions League 2026. La razón por la que fue excluido del certamen.
El Real Madrid dio a conocer su nómina de jugadores inscritos para afrontar la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27, generando sorpresa por una ausencia inesperada.
Entre los futbolistas que quedaron fuera aparece Ferland Mendy, quien no podrá disputar esta primera etapa del torneo europeo.
La exclusión del lateral francés llamó especialmente la atención debido a que días antes había participado en la sesión oficial de fotografías de la Champions League organizada por el club.
Aquella aparición hacía pensar que Mendy estaría disponible para la competición continental, pero finalmente su nombre no apareció en la lista definitiva.
El Real Madrid no ha ofrecido públicamente detalles sobre los motivos que llevaron a tomar esta determinación con el defensor.
Sin embargo, todo apunta a que José Mourinho tomó la decisión desde el punto de vista estrictamente deportivo.
El entrenador portugués tendría claras sus alternativas para el lateral izquierdo y habría decidido confiar en Marc Cucurella y Álvaro Carreras.
Esta planificación deportiva deja a Mendy prácticamente sin espacio dentro de la rotación del primer equipo.
A su situación deportiva se suma el problema físico que actualmente atraviesa, ya que continúa recuperándose de una lesión.
Las constantes molestias físicas que ha sufrido en los últimos tiempos también habrían influido en la pérdida de protagonismo del futbolista francés.
Mendy tampoco pudo concretar una salida durante el último mercado de fichajes debido precisamente a su estado físico.
Ahora, su futuro en el Santiago Bernabéu vuelve a estar en el centro de las especulaciones y enero podría convertirse en una fecha determinante.
Si logra recuperarse completamente, el club estaría dispuesto a analizar propuestas por el defensor y facilitar una posible transferencia.
Mientras tanto, Mendy deberá concentrarse en su recuperación y no podrá participar en la fase de liga de la Champions League con el conjunto blanco.
Su exclusión confirma el nuevo escenario en el lateral izquierdo del Real Madrid y deja en el aire si el francés continuará en el equipo o buscará un nuevo destino durante el próximo mercado de invierno.