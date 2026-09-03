Jugó 20 años en el fútbol élite, su vida cambió y ahora trabaja como albañil

La vida del futbolista puede ser corta o larga a la misma vez, muchos se retiran y se dedican a ser técnicos, agentes o se alejan del mismo y se desempeñan en otras tareas
No todos los que fueron futbolistas tienen la dicha de poder vivir de lo que ahorraron o construyeron durante su carrera, a otros les toca dedicarse a otros trabajos.
Ese es el caso de Hernán Encina, conocido en el fútbol como el "Sapito" y que tuvo un paso como jugador por el Rosario Central, Tecos, Atlas, Colón, Godoy Cruz, Barcelona (Ecuador), Gimnasia, entre otros.
“Hoy estoy con mi viejo trabajando de albañil. No se me van a caer los brazos por decirlo, no tengo vergüenza”, dijo Encina a La Capital.
“Nunca cambié. Es lo que me enseñó mi viejo, el barrio, el sacrificio de cada uno. Hoy estamos en Las Flores y cuando jugamos, me siento a tomar una gaseosa con los muchachos, con mis amigos. Un poco de agua mineral, ja. Siempre tomamos una cervecita. Ya estamos viejos, así que tenemos el permitido. Todo esto es lo más lindo, la amistad.”
Hernán Encina no tiene problema con el trabajo que ahora realiza, asegura sentirse bien y disfrutar ya que está con los suyos.
"Hoy también estamos laburando de eso y me gusta”
El "Sapito" ingresó a la política pero con la misma también salió. “Me dijeron que siguiera, que hay que ser un poco caradura. Pero me di cuenta de que no es lo mío. A veces tiene que agachar la cabeza en algunas cosas"
Hernán Encina disputó 366 partidos oficiales y convirtió 28 goles en una carrera de 20 años que lo llevó por nueve clubes argentinos, dos de México y uno de Ecuador.
Encina debutó como futbolista en el 2001, no tardó mucho para demostrar su capacidad, al tercer juego ya era titular y marcó gol en el mismo con Rosario Central.
Ahora el ex futbolista profesional de ahora 43 años de edad barrio Las Flores y juega en una liga de veteranos de donde es originario.
Hernán Encina además de trabajar como albañil también entrena jóvenes del barrio para estar activo en lo que más le apasiona.