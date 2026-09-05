Histórico: Hondureño Keyrol Figueroa debuta como profesional en Inglaterra con Port Vale

Burslem, Inglaterra.- Keyrol Figueroa ya dio el primer paso en el fútbol profesional en Europa. El delantero hondureño tuvo este sábado 5 de septiembre su esperado estreno con el Port Vale, que cayó 1-0 como visitante frente al Salford City en una nueva jornada de la League Two de Inglaterra. El resultado no fue el esperado para el atacante catracho, pero este es un partido histórico en su carrera, ya que por primera vez disputó un partido oficial a nivel profesional con un club.

Figueroa comenzó el encuentro en el banco de suplentes e ingresó de cambio en el segundo tiempo. Al minuto 68, el entrenador Jon Brady decidió darle minutos en sustitución de Kyle John. El hondureño tuvo buenos momentos y aportó en ataque durante los minutos que estuvo sobre el terreno de juego, aunque no pudo estrenarse como goleador en su nuevo equipo.

Salford aprovechó una de sus oportunidades

El único gol del partido llegó al minuto 52. Joe Powell apareció para poner en ventaja al conjunto local y establecer el 1-0 que terminaría siendo definitivo en el Peninsula Stadium. Port Vale buscó reaccionar y generó varias aproximaciones. El equipo visitante terminó con 13 remates, aunque solamente tres de ellos encontraron dirección a portería.

Con el resultado, Port Vale continúa atravesando un complicado inicio de temporada. Después de cinco jornadas, el equipo todavía no conoce la victoria, con dos empates y tres derrotas, por lo que permanece en la parte baja de la clasificación.

¿Cuándo vuelve a jugar Keyrol?