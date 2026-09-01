Keyrol Figueroa deja el Liverpool y ahora jugará en nuevo equipo de Inglaterra

La información fue adelantada por James Pearce, periodista de The Athletic y uno de los reporteros que sigue de cerca la actualidad del Liverpool. Según explicó en su perfil oficial de X, el club considera importante que Figueroa tenga regularidad en el primer equipo para continuar con su proceso de formación.

El catracho se marcha temporalmente del conjunto de Anfield para jugar cedido en el Port Vale , club de la tercera división de Inglaterra, durante la presente temporada. El objetivo es que pueda sumar minutos y adquirir experiencia en el fútbol profesional.

Liverpool, Inglaterra .- Cambio inesperado para Keyrol Figueroa . El delantero hondureño, una de las jóvenes promesas del fútbol catracho en Europa, tendrá que afrontar un nuevo reto en su carrera luego de que Liverpool tomara una decisión sobre su futuro inmediato.

“El joven delantero del Liverpool, Keyrol Figueroa, se une al Port Vale de la League Two en calidad de cedido. El LFC está interesado en que el joven de 20 años dispute fútbol regular en el primer equipo esta temporada con el fin de potenciar su desarrollo”, informó Pearce.

La cesión llega después de un momento especial para el hijo del defensor hondureño Maynor Figueroa, quien recientemente cumplió uno de los grandes objetivos de su carrera: debutar con la Selección Nacional de Honduras.

El delantero fue convocado por José Francisco Molina para la última fecha FIFA y tuvo sus primeros minutos con la Bicolor en el amistoso frente a Argentina, disputado el pasado 6 de junio.

Ahora, el atacante tendrá la oportunidad de continuar su crecimiento lejos de Liverpool. La misión será clara: aprovechar cada minuto con Port Vale, ganar experiencia y regresar a Anfield con mayores argumentos para pelear por un puesto en el primer equipo.

Figueroa viene de protagonizar una destacada temporada con el Liverpool Sub-21 en la Premier League 2. El hondureño marcó 11 goles en 14 partidos, números que lo colocaron entre los principales referentes ofensivos de las categorías inferiores del club.

Su nivel demostrado en las categorías inferiores le permitió acercarse al primer equipo. Figueroa llegó a estar convocado al banquillo del Liverpool en un partido de la Carabao Cup, aunque todavía no había conseguido debutar oficialmente.