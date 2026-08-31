Unos 16 médicos del hospital de Puerto Lempira llevan ocho meses sin recibir salario

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 16 médicos del Hospital de Puerto Lempira en Gracias a Dios llevan ocho meses sin recibir el pago de sus salarios, mientras continúan atendiendo a los pacientes y cumpliendo con sus jornadas laborales en el único centro hospitalario de La Mosquitia. La situación fue denunciada por la diputada de ese departamento, Erika Urtecho, quien difundió en redes sociales los testimonios de varios de los profesionales afectados y exigió a la Secretaría de Salud (Sesal) resolver de manera urgente el atraso. Uno de los médicos afectados es el internista Rodrigo Fortín, quien aseguró que trabaja en el Hospital de Puerto Lempira hace siete años y actualmente es el único especialista en medicina interna de ese centro asistencial y de todo el departamento de Gracias a Dios. "Soy el único internista del hospital y de todo el departamento de Gracias a Dios, tengo ocho meses de no recibir pago", manifestó Fortín.

De acuerdo con el médico, otros 15 profesionales del hospital también acumulan ocho meses sin recibir su remuneración, aunque han mantenido sus turnos y la atención de los pacientes. Los galenos señalaron que continúan prestando sus servicios a la población de La Mosquitia, pese a la falta de pago, en una zona donde el acceso a los servicios de salud y a médicos especialistas es limitado debido a las dificultades de traslado. "Hemos seguido atendiendo pacientes y cubriendo turnos y cumpliendo con las responsabilidades sin recibir el salario correspondiente", dijo el médico general Nasry Calderon, quien labora desde hace nueve años en el centro asistencial.

Ante la precaria situación que viven los médicos por la falta de pago, la diputada, a través de sus redes sociales, instó a la Secretaría de Salud a regularizar los salarios de estos médicos de manera urgente. "Trabajar en el departamento más aislado de Honduras exige una entrega total; hacerlo durante dos tercios de año sin pago es una injusticia absoluta. Exigir vocación sin garantizar una remuneración digna es inaceptable", dijo la parlamentaria. Ante la denuncia, el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, reconoció que la institución mantiene pendiente el pago de ocho meses de salario a los 16 médicos y aseguró que la deuda será saldada durante esta semana.