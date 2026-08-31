Sedesol instala comisión para reducir embarazos en niñas y adolescentes

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) instaló este lunes la Comisión de Prevención de Embarazos en Niñas y Adolescentes, con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones para reducir los índices de embarazos en menores de edad.
La ministra de Sedesol, Fátima Juárez, junto a la designada presidencial María Antonieta Mejía, encabezó la instalación de la comisión, que busca establecer una ruta de acción para fortalecer la prevención y garantizar una atención integral a las niñas y adolescentes.
La iniciativa contempla la articulación de esfuerzos institucionales para atender los factores asociados al embarazo adolescente y mejorar la respuesta del Estado en materia de prevención, protección y atención.
“Queremos que lo que iniciamos hoy llegue a las escuelas, a los centros de salud, a las comunidades y a las familias, que podamos prevenir, detectar cuando una niña esté en riesgo, atender y proteger oportunamente y dar seguimiento hasta garantizar efectivamente sus derechos, y esta Comisión debe servir precisamente para eso, para unir lo que hoy está separado, para llegar al territorio y sobre todo convertir nuestra preocupación en acciones concretas”, dijo la ministra Fátima Juárez.
Por su parte, la designada presidencial, María Antonieta Mejía, expresó que “como presidenta del Sistema Integral de Garantías de Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia de Honduras (Sigadenah), una de las comisiones que se creó últimamente fue la de embarazos en adolescentes, porque creemos y consideramos que no podemos dejar a nuestros adolescentes al margen de lo que es el sistema”.
“Como Gobierno no podemos ser ni sordos, ni ciegos, ni mudos ante la problemática, por eso hoy vamos a dar pie a esta mesa de trabajo donde vamos a escuchar por parte de las autoridades que van a llevar a cabo esta comisión y cuáles son los avances significativos de cara a lo que es la presentación del Sigadenah”, detalló Mejía.
La Comisión instalada es presidida por la Sedesol y conformada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Asuntos de la Mujer, la Secretaría de la Juventud, como actores gubernamentales.
Al esfuerzo conjunto se sumaron el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas y Niños Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden) y la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon).
Durante el encuentro, se abordó la situación actual de embarazos en niñas y adolescentes en Honduras y la respuesta del Estado, y se analizaron los desafíos para una acción coordinada y articulada de los actores involucrados.
También se presentó una ruta de acción y próximos pasos a seguir por parte de Sedesol, en la cual se propusieron seis líneas estratégicas que incluyen gobernanza e institucionalidad intersectorial, educación integral para la prevención, servicios integrales de salud, entornos familiares y comunitarios protectores, permanencia educativa y proyectos de vida, así como protección integral y acceso a la justicia.
Asimismo, fortalecer espacios seguros y amigables para la participación de adolescentes en las decisiones que afectan sus vidas.
Para dar seguimiento a la ruta de acción y pasos a seguir, se estableció una comisión técnica con todos los actores involucrados que darán seguimiento permanente y se conformó otra comisión de alto nivel para reunirse el próximo mes de noviembre para presentar resultados concretos y brindar una respuesta ante la problemática.
Durante el encuentro se planteó actualizar y rediseñar la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de Honduras (Enapreah) con datos reales, unificar protocolos y focalizar municipios con mayor incidencia, entre otras acciones.