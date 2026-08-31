Sedesol instala comisión para reducir embarazos en niñas y adolescentes

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) instaló este lunes la Comisión de Prevención de Embarazos en Niñas y Adolescentes, con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones para reducir los índices de embarazos en menores de edad. La ministra de Sedesol, Fátima Juárez, junto a la designada presidencial María Antonieta Mejía, encabezó la instalación de la comisión, que busca establecer una ruta de acción para fortalecer la prevención y garantizar una atención integral a las niñas y adolescentes. La iniciativa contempla la articulación de esfuerzos institucionales para atender los factores asociados al embarazo adolescente y mejorar la respuesta del Estado en materia de prevención, protección y atención.

“Queremos que lo que iniciamos hoy llegue a las escuelas, a los centros de salud, a las comunidades y a las familias, que podamos prevenir, detectar cuando una niña esté en riesgo, atender y proteger oportunamente y dar seguimiento hasta garantizar efectivamente sus derechos, y esta Comisión debe servir precisamente para eso, para unir lo que hoy está separado, para llegar al territorio y sobre todo convertir nuestra preocupación en acciones concretas”, dijo la ministra Fátima Juárez. Por su parte, la designada presidencial, María Antonieta Mejía, expresó que “como presidenta del Sistema Integral de Garantías de Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia de Honduras (Sigadenah), una de las comisiones que se creó últimamente fue la de embarazos en adolescentes, porque creemos y consideramos que no podemos dejar a nuestros adolescentes al margen de lo que es el sistema”. “Como Gobierno no podemos ser ni sordos, ni ciegos, ni mudos ante la problemática, por eso hoy vamos a dar pie a esta mesa de trabajo donde vamos a escuchar por parte de las autoridades que van a llevar a cabo esta comisión y cuáles son los avances significativos de cara a lo que es la presentación del Sigadenah”, detalló Mejía.