Defensoras de mujeres cuestionan decisión de Xiomara Castro de vetar la Ley de Educación Integral

“Para nosotras como movimiento de mujeres Visitación Padilla el veto significa no cumplir con la palabra que dijo en su campaña y en su toma de posesión”, señaló.

La representante de la Movimiento Visitación Padilla , Merly Eguigure, opina que con el veto lo que se está haciendo es negando el derecho que las mujeres, las niñas y las jóvenes hondureñas que tienen a recibir una educación sexual que ayude a prevenir no solo embarazos no deseados, sino también abusos sexuales.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El veto que dio la presidenta Xiomara Castro a la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente no es motivo de alegría para diferentes organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, quienes consideran que la mandataria no está cumpliendo sus promesas hechas en campaña.

Entre las justificaciones resalta que si bien la ley recoge el interés público de contribuir para la educación de los adolescentes, “consideramos que no cumple con la finalidad de brindar educación integral para la prevención de embarazos adolescentes... ya que adolece de una respuesta adecuada a los valores inherentes a la educación del hogar, a las oportunas demandas de comunidades de madres y padres de familia, igual que de científicos y médicos especialistas...”, señala entre los argumentos.

La presidenta Castro devolvió la iniciativa aprobada el pasado marzo en el Congreso Nacional por no cumplir con su finalidad de ser integral y prevenir los embarazos en adolescentes.

Para Eguigure, el argumento no es una justificación válida para vetar una iniciativa que es necesaria y justa en el país.

“Si la responsabilidad se le asignaba a la Secretaría de Educación, estaba en manos de ellos definir los contenidos en función de la edad y los grados que se iba a implementar la educación sexual, entonces no me parece una justificación válida, porque día a día hay datos de abuso sexual en los casos que se denuncia y entonces no atender ese problema es negar nuestros derechos”, engatizó.

Sectores como las iglesias y el movimiento Por Nuestros Hijos rechazaron la ley por considerarla una imposición a la ideología de género, además que no fue socializada con ellos; además agregaron que son los padres de familia los que deben decidir qué tipo de educación se le debe dar a sus hijos.